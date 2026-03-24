L’Uruguay giocherà i Mondiali con quattro stelle sullo stemma anche se ne ha vinti solo due

L'Uruguay debutterà ai Mondiali fra meno di tre mesi contro l'Arabia Saudita e sfoggerà con orgoglio le quattro stelle anche in questa competizione: la FIFA ha confermato che manterrà intatto il suo stemma, un caso unico nel mondo del calcio dato che la nazionale ha vinto soltanto due Coppe del Mondo e tecnicamente dovrebbe rinunciare a due stelle. Invece ne avrà quattro come ha sempre fatto, risolvendo definitivamente una controversia che va avanti da oltre cinque anni.

La nazionale uruguaiana ha vinto il primo Mondiale in assoluto, ospitato in casa nel 1930, ed esattamente vent'anni dopo ha bissato il successo portando a casa la seconda e ultima coppa della sua storia. Ma la FIFA ha confermato che ha ugualmente diritto a coronare il suo stemma con quattro stelle perché gli sono stati riconosciuti i due Ori Olimpici del 1924 e 1928 come titoli mondiali dilettantistici ufficiali.

L’Uruguay sfoggerà le quattro stelle anche ai Mondiali 2026

Perché l'Uruguay ha quattro stelle sullo stemma

La risposta non è immediata e logica come sembrerebbe. Tutte le nazionali del mondo portano sullo stemma il numero di stelle equivalente ai Mondiali vinti: Il Brasile, la più titolata, ne ha cinque, Italia e Germania quattro così come l'Uruguay che secondo questo ragionamento ne ha due di troppo perché ha vinto il titolo solo due volte nel 1930 e nel 1950. Non si tratta però di un errore ma della rivendicazione di due Olimpiadi giocate prima del 1930 e che vengono considerate quasi come le antenati dell'attuale Coppa del Mondo perché furono organizzate in collaborazione con la FIFA stessa.

Nel 2021 la Federazione internazionale aveva suggerito agli uruguaiani di lasciare solo due stelle sullo stemma, ma ne era nata una protesta veemente che ha portato poi alla conferma ufficiale di questa peculiarità. È l'unico caso nella storia del calcio e racconta un pezzo di storia dello sport quasi dimenticato: le due stelle in più rappresentano le medaglie d'oro vinte dalla nazionale di calcio dell'Uruguay ai Giochi Olimpici del 1924 e del 1928 che erano stati organizzati con la FIFA prima della creazione dei Mondiali come li intendiamo oggi. E per questo sono stati riconosciuti come titoli mondiali dilettantistici ufficiali a tutti gli effetti che danno quindi diritto a indossare le quattro stelle.