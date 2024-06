video suggerito

Lunin distrutto dopo gli errori in Romania-Ucraina: non riesce a darsi pace negli spogliatoi Lunin protagonista in negativo in Romania-Ucraina degli Europei si è scusato poi con tutti i compagni negli spogliatoi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andriy Lunin letteralmente distrutto dopo la sconfitta dell'Ucraina contro la Romania all'esordio negli Europei. Il portiere del Real Madrid è stato il protagonista in negativo del match con due errori che hanno spianato la strada agli avversari in occasione dei primi due gol. Dopo la partita, impossibile per lui nascondere la delusione prima negli spogliatoi e poi in sala stampa.

Lunin disastroso agli Europei, esordio da dimentica in Romania-Ucraina

Prima ha regalato il pallone a Man che ha servito Stanciu per la rete dell'1-0, e poi non è stato perfetto sul tiro dalla distanza di Marin. Due imprecisioni pesantissime per l'Ucraina, finita al tappeto contro la Romania, in un primo match di Euro 2024 disastroso. Già prima di lasciare il terreno di gioco, Lunin si è scusato con tutti i tifosi con tanto di mani giunte. Ci hanno pensato i compagni a consolarlo.

Le scuse di Lunin ai compagni negli spogliatoi

Ai giornalisti poi ha spiegato quanto accaduto dopo il fischio finale, con le scuse presentate a tutto il gruppo. Si è sentito il primo responsabile della brutta battuta d'arresto: "Il mio primo errore ha cambiato la partita, mi sono già scusato e abbiamo fare un altro passo nella prossima partita. Il problema è che se un portiere sbaglia è praticamente gol".

Il senso di colpa di Lunin per l'Ucraina dopo gli errori

Si sente dunque in debito con tutta la squadra ucraina il portiere del Real, che è consapevole di aver vanificato a suo dire tutto quanto fatto finora: "Hanno fatto un grande sforzo e un lavoro duro, gli errori hanno complicato la partita". Il peso sulle spalle è enorme per Lunin che avrebbe voluto regalare al proprio Paese una gioia in questo momento terribile, con la guerra che imperversa. Per questo non manca una promessa: "Continueremo a lottare per i tifosi e per tutti i soldati che difendono il nostro Paese".