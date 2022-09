L’ultimo desiderio di Federica, la moglie di Fabio Liverani: aiutare chi ha provato a salvarla Fabio Liverani dopo la morte della giovane moglie Federica ha lanciato un appello svelando il suo ultimo desiderio, quello di aiutare chi ha provato a salvarla.

A cura di Marco Beltrami

Fabio Liverani e la sua famiglia stanno vivendo un momento terribile. La notizia della morte di Federica, la giovane moglie dell'attuale allenatore del Cagliari ha sconvolto tutti. Da tempo ormai la signora Liverani combatteva contro un brutto male, che purtroppo alla fine non le ha lasciato scampo. Tantissimi i messaggi d'affetto e di cordoglio che hanno fatto capolino sui social e non solo: club, allenatori, calciatori, tifosi e addetti ai lavori si sono stretti intorno all'ex centrocampista devastato da questa tragedia.

Una vita insieme quella di Fabio e Federica, che si sono conosciuti addirittura sui banchi di scuola quando entrambi erano giovanissimi. Da lì è iniziato un lungo e felice percorso, con quella che poi è diventata la signora Liverani che ha accompagnato il marito nella sua lunga avventura calcistica dandogli due figli, Mattia e Lucrezia rispettivamente di 17 e 13 anni. A rovinare tutto ci ha pensato la malattia, che si è rivelata purtroppo un avversario insuperabile.

Nelle ore immediatamente successive alla notizia della morte della moglie, Fabio Liverani ha pubblicato un messaggio sui suoi profili social. Innanzitutto il 46enne romano ha voluto ringraziare tutti e poi ha dato alcune indicazioni sui funerali di Federica che si terranno giovedì 22 settembre alle ore 11 presso la Chiesa di San Giuseppe Cafasso in Via Camillo Manfroni, a Roma. Nel post, l'allenatore ha provveduto anche a far luce sull'ultimo desiderio della sua compagna di vita, quello di aiutare chi ha provato fino in fondo a salvarla.

Queste le parole di Fabio: "Federica ha espresso il desiderio di aiutare IFO, la struttura che ha offerto a lei e alla nostra famiglia un supporto tanto prezioso e importante. Per chi lo desiderasse, vi chiediamo di effettuare un bonifico alle seguenti coordinate bancarie. Sarà cura delle famiglie Frangipane e Liverani approntare un progetto di solidarietà in memoria della nostra amata Federica. Emiliano Frangipane. IT88F3608105138269349369480 Causale: Per IFO Medicina Oncologica in memoria di Federica Frangipane".

Che cos'è IFO e di cosa si occupa? IFO è l'acronimo di Istituti Fisioterapici Ospedalieri e si tratta di un'organizzazione che "promuove processi di accoglienza e umanizzazione delle cure". In questo modo si sviluppa un "percorso oncologico", che aiuta il paziente e la sua famiglia nel percorso di cure della malattia. L'obiettivo e la missione di IFO è quella "di ridisegnare l’organizzazione attorno alle esigenze del paziente e dei suoi familiari, partendo dall’informazione fino all’accoglienza, all’orientamento e alla dimissione". In questo modo si può anche facilitare l'accesso degli stessi ai servizi, con una presa in cario del malato, che è un supporto ai percorsi Diagnostico-Terapeutici-Assistenziali.