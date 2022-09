Gravissimo lutto per l’allenatore Fabio Liverani: è morta la moglie Federica Grave lutto per l’allenatore del Cagliari Fabio Liverani: è morta la moglie Federica.

A cura di Michele Mazzeo

Grave lutto per l'allenatore del Cagliari Fabio Liverani: nelle scorse ore è infatti morta la moglie Federica che da tempo combatteva con una brutta malattia. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social giunti al 46enne tecnico romano per la prematura scomparsa della donna (conosciuta tra i banchi di scuola quando era poco più che una bambina) con cui ha creato una famiglia.

Tra questi anche quello delle squadre che ha allenato precedentemente nel corso della sua carriera come il Lecce (con cui era stato protagonista di un doppio salto dalla Serie C alla Serie A) che è stato tra i primi a mostrare vicinanza a Liverani e ai giovanissimi figli Mattia (17 anni) e Lucrezia (13 anni) dando per primo la notizia:

"L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie – si legge infatti nel tweet diramato dalla società salentina – e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell'amata madre".

Anche la Lazio, società di cui Liverani è stato una bandiera da calciatore, ha poi voluto far sentire la propria vicinanza nei confronti dell'attuale allenatore del Cagliari colpito dal gravissimo lutto familiare in questo momento di profondo dolore: "La S.S. Lazio esprime profondo cordoglio a Fabio Liverani per la prematura scomparsa della moglie e partecipa al grande dolore dei figli Mattia e Lucrezia per la scomparsa dell’amata madre" recita infatti la nota pubblicata dalla società biancoceleste tramite i propri canali ufficiali.

A confermare la tristissima notizia è arrivato poi anche il tweet da parte del Cagliari, il club che Fabio Liverani sta cercando di riportare in A: "Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mattia e Lucrezia. A loro va l'abbraccio della famiglia rossoblù" recita infatti il messaggio di cordoglio rivolto dalla società sarda al suo allenatore dopo aver appreso della prematura morte della moglie Federica.