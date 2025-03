video suggerito

L'ultima idea di Galliani per provare a salvare il Monza: ha scelto il mental coach di Mourinho Il Monza spera ancora nell'obiettivo salvezza, una sfida complicata da affrontare nelle ultime 8 gare di campionato. Galliani vuole puntare su un mental coach per aiutare i suoi giocatoiri.

A cura di Ada Cotugno

Il Monza si aggrappa disperatamente alla Serie A e spera di ottenere una miracolosa salvezza nelle ultime giornate di questo campionato. L'impresa è quasi impossibile, ma i brianzoli ci credono e Adriano Galliani si sta giocando tutte le sue carte per evitare una retrocessione che al momento sembra quasi certa. La squadra è ultima in classifica con 15 punti, ha vinto soltanto due partite ed è distante 10 punti dalla zona verde quando mancano solo otto partite alla fine dei giochi.

Per questo motivo sarà importante dare tutto per cambiare un destino che sembra segnato: l'ultima idea di Galliani è quella di assumere un mental coach per lavorare sull'aspetto psicologico dei suoi calciatori e supportarli mentalmente in questo rush finale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Monza vorrebbe affidarsi a Stefano Tirelli, un nome molto conosciuto nel calcio internazionale e che ha già lavorato con le migliori squadre.

Chi è Tirelli, il mental coach scelto dal Monza

La soluzione pensata da Galliani è stata quella di mettere a disposizione della sua squadra un professionista per lavorare sull'aspetto psicologico. Per questo motivo la scelta è ricaduta su Stefano Tirelli, professore che da oltre 30 anni lavora a stretto contatto con il mondo del calcio come mental coach. Non è un profilo qualsiasi, ma uno di grande esperienza: in passato ha collaborato per diverso tempo con l'Inghilterra, anche durante la gestione di Capello, e con il Chelsea di Mourinho, due allenatori di altissimo livello.

Con lui il Monza spera di poter fare il salto di qualità dal punto di vista mentale per dare il massimo in campo e centrare la salvezza. L'impresa chiaramente è difficile perché la zona sicura della classifica dista 10 punti, mancano 8 partite alla fine del campionato e le due sole vittorie ottenute in Serie A lasciano poche speranze: in queste ultime settimane i brianzoli dovranno ancora affrontare Napoli, Juventus, Atalanta e Milan, avversari durissimi per sperare di evitare la retrocessione.