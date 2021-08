L’ultima follia del Psg: prendere Haaland al posto di Mbappé Il Paris Saint-Germain tenta il clamoroso colpo di mercato a pochi giorni dalla conclusione della sessione estiva: portare Haaland in Francia per sostituire Mbappé diretto al Real Madrid. Quanto costa il campione norvegese del Borussia Dortmund? Per ingaggiarlo adesso non basta la cifra della clausola rescissoria che scade nel 2022.

L'ultima follia del Paris Saint-Germain e di Mino Raiola: portare Erling Haaland in Francia al posto di Kylian Mbappé, che ha scelto di andare al Real Madrid rifiutando ogni offerta di rinnovo. Un'operazione che appare difficile da formalizzare quando mancano pochi giorni alla conclusione della sessione estiva di mercato: appena quattro per intavolare una trattativa, definirne tutti gli aspetti e soprattutto permettere al Borussia Dortmund (detentore del cartellino del norvegese) di trovare subito un'alternativa adeguata.

A raccontare la missione impossibile di Mino Raiola e del club transalpino, che prova così a lavare via onta e delusione per lo "sgarro" subito dai blancos, è il tabloid Telegraph: sgancia la bomba nei giorni più caldi per i trasferimenti dell'attaccante campione del mondo nella Liga e di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester City. Entrambi hanno tagliato i ponti con le squadre attuali: il primo lo ha fatto manifestando pubblicamente reticenza a continuare la propria esperienza in un campionato meno competitivo come la Ligue 1; il secondo ha già svuotato l'armadietto e detto addio ai bianconeri, senza partecipare nemmeno all'ultima seduta di allenamenti.

La clausola rescissoria che scade nel 2022

Ce la faranno Raiola e il Psg a imbastire e confezionare in un tempo così breve un affare milionario? Milionario perché la somma da mettere sul tavolo dovrà necessariamente essere molto alta, pazzesca, di quelle che non si possono rifiutare per convincere i tedeschi a privarsi del loro gioiello. C'è un dettaglio che spiega bene come il Borussia Dortmund possa battere cassa e fare il prezzo che ritiene più congruo al sacrificio in questione: Haaland è vincolato al momento da una clausola rescissoria che scade nel 2022 e ammonta a 75 milioni di euro.

Quanto costa Haaland, la cifra è altissima

Un codicillo messo a margine dell'accordo raggiunto a dicembre 2019 quando il Dortmund versò 20 milioni di euro nelle casse del Salisburgo per ingaggiare il talento scandinavo. Morale della favola, fino a quando non si raggiunge la scadenza naturale della clausola è il Borussia a fare il prezzo. Quanto occorre? Tra i 180 e i 200 milioni di euro. Più o meno la stessa cifra che il Real pagherà al Psg per Mbappé.