video suggerito

Lukaku spiazza Milan e Napoli sul mercato: “Ritorno all’Anderlecht? Prima di quanto si pensi” La prossima tappa per Romelu Lukaku potrebbe essere un inatteso ritorno a casa, all’Anderlecht, snobbando così di fatti l’interesse di Milan e Napoli: “Mi manca la mia famiglia” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora tutto da scrivere e il prossimo passo potrebbe essere a dir poco inaspettato. L'attaccante di proprietà del Chelsea tornerà a Londra dopo un anno trascorso in prestito alla Roma, ma la sua prossima destinazione potrebbe non essere più in uno dei cinque grandi campionati europei.

Ci sono diverse strade percorribili, tutte che lo collegano a grandi club. Il Milan ha fatto un pensiero per lui per sostituire Oliver Giroud e anche il Napoli con il nuovo allenatore Antonio Conte lo ha individuato come possibile erede di Victor Osimhen. E se il belga tornasse a casa?

Idea Anderlecht per Lukaku

Non è scontata la sua permanenza in Italia o in Inghilterra. Al Chelsea tutte le porte per lui sono sbarrate e la società vorrebbe piazzarlo a titolo definitivo per chiudere definitivamente questa storia, un tira e molla durato per tanti anni. Napoli e Milan sono alla porta insieme a diverse concorrenti ma nelle idee dell'attaccante potrebbe esserci qualcosa di diverso.

Leggi anche La prima foto di De Laurentiis con Antonio Conte: a cena insieme prima di prendersi il Napoli

A RTL Sports infatti Lukaku non ha nascosto la nostalgia di casa, del Belgio ma soprattutto dell'Anderlecht dove è cresciuto da ragazzino e che gli ha fatto da trampolino per le grandi esperienze avute nel corso della sua carriera: "Ritorno all'Anderlecht? Ci sarà sicuramente, molto prima di quanto si possa pensare. Mi mancano mia madre, i miei figli. Ho lasciato il mio paese a diciotto anni".

Il Chelsea non valuta prestiti per Lukaku

Una sola cosa è certa in questa storia: il belga andrà via dal Chelsea a titolo definitivo, a fronte del pagamento della clausola rescissoria da circa 40 milioni di euro. Non ci sono alternative e il club inglese è fermo sulle sue posizioni, qualunque sia la squadra disposta ad approcciarsi a lui. Un nuovo prestito è escluso, soprattutto perché i Blues vorrebbero evitare l'ennesimo ritorno che gli darebbe nuovi grattacapi in futuro.