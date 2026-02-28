Lukaku piange in tv dopo il gol al Verona: “Ho perso mio padre… prima di venire qui ero morto”

Big Rom ricorda i mesi molto duri che ha passato: “Questi ultimi quattro mesi sono stati molto difficili, soprattutto a livello personale”. E Conte lo elogia: “Lo conosco bene, so quanto ha sofferto”.

Romelu Lukaku non ce la fa a trattenere l'emozione e piange in diretta tv. Lui, eroe al Bentegodi per la rete al 95° che vale tantissimo in chiave Champions, si scioglie in un lacrime liberatorie. La giornalista di DAZN, Federica Zille, resta senza parole davanti alla quello sfogo sincero, che sgorga da dentro. Juan Jesus mette una mano sulla spalla al belga, che abbassa la testa e prende un po' di fiato. Per qualche attimo resta in silenzio, prova a ricomporsi ma è impossibile resistere alla forza dei sentimenti. Ha le lacrime agli occhi e la voce rotta dal pianto. Big Rom ricorda i mesi molto duri che ha passato, per il lungo infortunio e per la morte del padre. "Questi ultimi quattro mesi sono stati molto difficili, soprattutto a livello personale. Il calcio mi ha dato tutto, ma perdere mio padre come l'ho perso io è pesante… Vado avanti per i miei figli, per i miei fratelli e per Napoli che mi ha dato tanto". Il Napoli mi ha dato tutto, prima di venire qui ero morto".

La chiosa di Lukaku è altrettanto commovente e lascia intendere quanto sia stato (e sia tuttora) importante per lui iniziare l'esperienza in maglia azzurra. Un'esperienza che gli ha cambiato la vita, a giudicare dalle parole che pronuncia prima di andare nello spogliatoio. "Il Napoli mi ha dato tutto, prima di venire qui ero morto".

È stata sua la rete che al 95° ha regalato al Napoli una vittoria pesantissima contro il Verona. Dopo 281 giorni dall'ultima rete (quella dello scudetto col Cagliari che risale al 23 maggio scorso) ha riassaporato la gioia che gli era mancata e ne ha realizzata un'altra assai preziosa per la classifica, il morale, gli obiettivi. Per tutto. "Sono contento per la squadra. Peccato per il gol che abbiamo preso, però abbiamo portato i tre punti a casa. Quest'anno è difficile ma dobbiamo puntare il più in alto possibile".

Antonio Conte ha parole incoraggianti per il suo calciatore e conferma in tv quanto sia stata grande la sofferenza del calciatore e dell'uomo che conosce bene. "Romelu ha avuto un infortunio davvero molto grave – le parole del tecnico salentino a DAZN -. So benissimo quanto lui soffre, vorrebbe aiutare il Napoli e direttamente me, per il rapporto che abbiamo. Lo stiamo coccolando e ci stiamo lavorando, non è ancora quello che conosco ma ci stiamo lavorando. Questo gol deve dargli fiducia, ha i Mondiali e vorrei che sia lui sia De Bruyne li giocassero".