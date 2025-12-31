Lukaku per ora non rientra, il bomber si ferma ancora: quante partite salta l’attaccante del Napoli

Romelu Lukaku sembrava sulla via del ritorno. C'era chi ipotizzava la sua presenza in campo già in questo mese di dicembre. Conte ha sempre predicato pazienza, anche se a Riyadh per la Supercoppa lo ha portato. Ma a conti fatti evidentemente è stato con la squadra più come motivatore, come senatore che come possibile titolare o rimpiazzo. Lo stop sarà ancora lungo. Il Napoli non ha rilasciato comunicazioni ufficiali, ma l'assenza di Cremona non sarà l'unica per il belga.

Lo stop di Lukaku toglie Lucca dal mercato, per ora

Da quel 14 agosto, giorno in cui si è infortunato, ne è passata tanta di acqua sotto i ponti. Il Napoli ora è terzo e ha un bomber vero, Hojlund, ma Lukaku farebbe comodo comunque a Conte che invece dovrà ancora pazientare. Se Anguissa sembra più vicino del previsto al ritorno in campo, per Lukaku invece il futuro è più nebuloso e per questo motivo Lorenzo Lucca per il momento non si muoverà, al netto di una prima parte di stagione un po' deludente e di diverse richieste pure importanti.

L’attaccante del Napoli mentre riceve la medaglia della Supercoppa Italiana 2025.

Quante partite salterà ancora Lukaku con il Napoli

La lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra aveva stoppato Big Rom, bomber decisivo per lo scudetto bis di De Laurentiis, che pare rischia di rimanere fuori ancora quantomeno tre settimane. Che paiono poche, ma che in realtà saranno tantissime perché in questo mese di gennaio il Napoli giocherà praticamente sempre. Partenopei che avranno otto partite, due di Champions, il recupero con il Parma, oltre alle cinque che avranno tutti in Serie A. Il belga non ci sarà con la Lazio e il Verona e soprattutto mancherà la partita con l'Inter, che non è un avversario come tutti gli altri. Il Parma, recupero e quindi match infrasettimanale, è un obiettivo realistico, si gioca il 14 gennaio. Ma fare piani in questo momento non è possibile.