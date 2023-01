Lukaku ora diventa un problema per l’Inter: il rinnovo del prestito non è più scontato Romelu Lukaku è nuovamente infortunato e in casa Inter iniziano a sorgere i primi dubbi sul rinnovo del prestito col Chelsea. Una riflessione impensabile fino a pochi mesi fa.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'ingresso in campo contro il Sassuolo non è stato dei migliori. Diversi stop sbagliati, una condizione fisica chiaramente ancora da ritrovare e forse anche una pressione mentale che in questo momento non riesce più a reggere. Romelu Lukaku sembra essere diventato l'ombra di sé stesso in pochissimi mesi. Il gol all'esordio stagionale in casa del Lecce è stato solo un pugno negli occhi per i tifosi dell'Inter che credevano già di aver ritrovato quel centravanti che con Conte in panchina aveva contribuito nettamente alla vittoria dello Scudetto dei nerazzurri. Diversi infortuni, l'ultimo a seguito della gara proprio contro il Sassuolo a Reggio Emilia, rallenta ancora una volta il suo recupero.

Un'infiammazione al tendine che potrebbe mettere a rischio anche la sua presenza nel derby di Supercoppa Italiana del prossimo 18 gennaio. Fattori da non trascurare per il club in procinto di capire se e come impostare un nuovo prestito anche per la prossima stagione. E la riflessione fatta questa mattina dalla Gazzetta dello sport che evidenzia le perplessità della società. Lukaku fu ceduto un anno e mezzo fa al Chelsea per 115 milioni per poi tornare in nerazzurro dopo solo una stagione sulla base di un prestito oneroso pari a 8 milioni + bonus. Alla luce delle tante difficoltà riscontrate dal belga e dall'enorme esborso di denaro che un nuovo prestito comporterebbe, l'Inter ora sta ragionando per capire se sia il caso o meno di confermare Lukaku in nerazzurro anche per la prossima stagione.

Lukaku scuro in volto in panchina con la maglia dell’Inter in Champions.

Una riflessione impensabile fino a qualche mese fa quando Marotta fece carte false pur di riuscire a ingaggiarlo e riportarlo all'Inter. A contribuire al suo trasferimento da Londra fu anche lo sforzo economico dello stesso giocatore che abbassò tantissimo le sue pretese per venire incontro ai nerazzurri. L'Inter riuscì così a prenderlo anche se gli 8,5 milioni di euro netti di ingaggio restano comunque uno scoglio importante da superare. Lukaku tra costi di prestito e ingaggio pesa a bilancio quasi 20 milioni all'Inter e per questo i dubbi della società sulla sua conferma sono tanti. Lukaku ha 29 anni e in questa prima parte di stagione ha giocato 6 gare con i nerazzurri segnando un gol in campionato e uno in Champions League.

Leggi anche Dzeko beccato a ridere dopo lo stop sbagliato di Lukaku: il video fa il giro del mondo

Poco per un giocatore su cui Simone Inzaghi puntava tantissimo. Ecco perché, specie a seguito degli infortuni e della forzatura voluta dallo stesso Lukaku pur di essere presente ai Mondiali col Belgio, oggi il centravanti è da considerare un giocatore completamente da recuperare. Anche dal punto di vista mentale dopo gli errori clamorosi visti proprio in Qatar che hanno influito nettamente sull'eliminazione del Belgio. Ciò che è certo è che l'Inter non è più sicura come una volta che il prestito di Lukaku debba essere rinnovato. Possibile invece che una trattativa andrà impostata nuovamente a fine stagione. L'Inter non lo avrebbe comunque comprato perché avrebbe dovuto spendere 60/70 milioni. Si andrebbe sulla strada di un altro prestito ma di certo non ai costi attuali…