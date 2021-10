Lukaku ha lasciato il ritiro del Belgio: non giocherà contro l’Italia in Nations League Romelu Lukaku non giocherà la sfida tra Italia e Belgio valida per la finale terzo e quarto posto in Nations League. Con un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, la nazionale di Martinez ha annunciato che l’attaccante del Chelsea non sarà della partita a causa di un affaticamento muscolare. L’ex bomber dell’Inter ha infatti già lasciato il ritiro della nazionale belga per fare rientro in Inghilterra.

A cura di Fabrizio Rinelli

Italia-Belgio ha perso un altro grande protagonista. Dopo la squalifica di Bonucci, il forfait di Kean e l'infortunio di Hazard, la finale valida per il terzo e quarto posto in Nations League vedrà anche l'assenza di Romelu Lukaku. Con un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, la nazionale di Martinez ha annunciato che l'attaccante del Chelsea non sarà della partita. L'ex bomber dell'Inter ha infatti già lasciato il ritiro della nazionale belga per fare rientro in Belgio e successivamente in Inghilterra, a Londra, dove ad attenderlo c'è Tuchel pronto per la ripresa del campionato. Un guaio muscolare, sarebbe stato questo il motivo del forfait di Lukaku contro l'Italia.

I media inglesi infatti parlano di un piccolo problema fisico che, vista la poca importanza della gara, ha indotto il commissario tecnico del Belgio a un riposo precauzionale del giocatore facendolo rientrare immediatamente con il proprio club. Il match contro l'Italia perde dunque uno dei grandi protagonisti, il giocatore più atteso che pochi giorni fa, sempre all'Allianz Stadium, era stato battuto dalla Juventus in Champions e bloccato da Bonucci. Anche lui assente contro il Belgio. Proprio pochi minuti fa il Ct ha confermato l'assenza di Lukaku: "Soffre di un affaticamento muscolare, come Eden Hazard – ha detto – Non sono nelle migliori condizioni per giocare e hanno lasciato il ritiro della nazionale". Martinez ha poi aggiunto: "Qui non avevamo le strutture per svolgere il lavoro medico, così il calciatore è tornato in Belgio per curarsi".

I primi sentori di un forfait dell'attaccante belga si erano avuti quando il giocatore non aveva preso parte alla rifinitura svolta dalla nazionale di Roberto Martinez questa mattina. Poi il tweet ufficiale del Belgio e la conferma che Lukaku sarà costretto a saltare la sfida contro l'Italia. Oltre all’ex nerazzurro, il Belgio dovrà fare a meno anche di Eden Hazard e Thomas Foket.

A questo punto sembra essere quasi certa la possibilità di vedere dal 1’ Michy Batshuayi al centro dell’attacco dei Diavoli Rossi. Restano da capire adesso quali possano essere le condizioni fisiche di Lukaku dopo questo piccolo affaticamento. È chiaro che il poco appeal dettato dalla partita contro l'Italia, possa aver costretto il giocatore a non voler forzare la sua presenza in campo.