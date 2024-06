video suggerito

Lukaku è sempre un uomo mercato, l’Arabia Saudita lo tenta e il Napoli pure: “Conte è il migliore” Il nome di Romelu Lukaku è caldissimo sul mercato. Il Napoli lo vuole, il Fenerbahce pure. Ma il suo futuro potrebbe essere in Arabia Saudita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Quello di Romelu Lukaku è, pure quest'estate, uno dei nomi più caldi del calciomercato. In tanti lo vogliono. La Roma lo ha perso, essendo in prestito dal Chelsea. Il Napoli lo corteggia, il Fenerbahce pure, si è parlato pure del Milan, e anche dell'Anderlecht. Ma il bomber, prima di volare in Germania per gli Europei, ha parlato apertamente del suo futuro e della possibilità di giocare in Arabia Saudita.

Lukaku uomo mercato: dal Napoli al Fenerbahce, tutte le richieste

Non ha una bacheca stracolma di trofei, ma tra partite ufficiali con i club e quella con la nazionale del Belgio, Lukaku ha realizzato 384 gol, e per questo fa gola a diverse società. Il Napoli ha da sostituire Osimhen, che verrà ceduto in estate, e Conte che ha lavorato con lui all'Inter lo ha già sondato e gli ha chiesto di tornare in Serie A. Ma le offerte non mancano. Anche José Mourinho un messaggio glielo ha mandato, con il Fenerbahce potrebbe giocare pure la Champions. E il suo nome è stato accostato pure a Milan e Anderlecht. L'Arabia Saudita è sempre presente, da tempo è sullo sfondo ma presto potrebbe diventare il suo nuovo campionato.

Il bomber pensa all'Arabia Saudita

Alla vigilia di Euro 2024, Romelu Lukaku a VTM ha parlato del suo futuro parlando dell'Arabia Saudita, e del corteggiamento di un anno fa: "È stato davvero intenso quel momento. Per due settimane l'anno scorso hanno cercato di convincermi. Per due giorni di seguito mi sono detto: ‘Sì, vado', ‘No, non vado'. Ho avuto paura per un po’, se ne sono andati tutti solo dopo che ho rifiutato l’offerta. So come si vive lì, ne ho parlato con Yannick (Carrasco).

L'Arabia Saudita potrebbe essere la sua nuova destinazione. Lukaku ci pensa concretamente: "A tanti piace parlare, forse perché non ho un agente. Ma sono io che deciderò. Ho il controllo della mia situazione. Farò una scelta e una volta che la spiegherò tutti saranno d’accordo con me".

L'elogio a Conte: "É il migliore"

Le ultime parole sono per Antonio Conte, che al Napoli lo prenderebbe di corsa. Per l'ex c.t. sono solo parole d'amore, ma nonostante ciò la trattativa pare complicata: "È il miglior allenatore con cui ho lavorato. Ogni volta che ho deciso di restare o andare da qualche parte, alcuni fattori, ad esempio il mio rapporto con l'allenatore, si sono rivelati la scelta giusta. È come una relazione con una donna. Se non andiamo più d'accordo, perché stare insieme?".