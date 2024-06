video suggerito

Conte vuole Lukaku al Napoli, gli telefona per dirgli cosa vuole da lui e fa subito una richiesta Antonio Conte vuole rinforzare l’attacco del Napoli con Romelu Lukaku: l’allenatore lo ha telefonato per dirgli cosa vuole da lui e gli ha fatto subito una richiesta precisa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Napoli ripartirà da Antonio Conte. Manca solo l'ufficialità per l'arrivo in panchina dell'ex CT della Nazionale ma domani dovrebbe essere il grande giorno per la firma del tecnico leccese con Aurelio De Laurentiis a Roma negli uffici della Filmauro. La presentazione dovrebbe essere fissata la settimana prossima ma nel frattempo si lavora già per la rosa del prossimo anno.

La squadra partenopea ha bisogno di rinforzi in tutti i reparti della rosa e il direttore sportivo, Giovanni Manna, dovrà essere bravo ad accontentare il tecnico salentino. Per quanto riguarda l'attacco, secondo Sky Sport, il Napoli ha in cima alla lista dei preferiti Romelu Lukaku: l'attaccante belga sarebbe già stato contattato da Antonio Conte per un eventuale trasferimento in Campania già dalla prossima estate.

Conte vuole Lukaku a Napoli: svelata la telefonata tra i due

"Ti aspetto a Napoli con cinque chili in meno". Il Corriere della Sera ha riportato una frase del contatto telefonico che ci sarebbe stato tra Conte e Lukaku nelle scorse ore: l'allenatore salentino vorrebbe lavorare di nuovo con Lukaku dopo l'esperienza positiva all'Inter, ma vorrebbe rivedere quella versione dell'attaccante belga e non quello in difficoltà visto soprattutto nell'ultimo anno a Roma.

Il centravanti belga è di proprietà del Chelsea, con il quale ha un contratto fino al 2026 e dove tornerà dopo il prestito secco alla Roma di questa stagione.

Il mercato del Napoli per l'attacco dipende da Osimhen

Il club inglese non vuole puntare su di lui e vorrebbe chiedere, così come accaduto per diversi mesi per la passata estate, circa 40 milioni di euro per il cartellino: un prezzo piuttosto alto e sul quale il Napoli proverà a trattare. Inizialmente si pensava che potesse essere inserito nella trattativa per Victor Osimhen, che era dato come obiettivo per i Blues ma per l'attaccante nigeriano non sono arrivate offerte.

Un'eventuale cessione dell'attuale centravanti porterebbe entrate importanti da investire sul mercato, quindi anche per Lukaku: ci sono da fare diverse valutazioni sul prezzo e su eventuali alternative su cui Manna si starebbe già muovendo.

Il Napoli farà una vera e propria rivoluzione, visto che Conte ha già deciso quali saranno gli uomini da cui ripartire e adesso bisognerà capire in che modo si andrà a rimodellare la rosa azzurra.