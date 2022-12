Lukaku-Dzeko, la nuova idea in attacco per l’Inter: Inzaghi prende spunto dal sogno di Conte L’amichevole vinta dall’Inter in casa della Reggina ha mostrato la nuova idea per l’attacco di Simone Inzaghi: Lukaku-Dzeko in rampa di lancio per il big match col Napoli.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter si prepara per il big match di San Siro contro il Napoli dopo la sosta e Simone Inzaghi sta lavorando per cercare soluzioni alternative a quelle viste fino alla metà di novembre. I nerazzurri non hanno avuto a disposizione diversi titolari in queste settimane ma con il ritorno dei calciatori dall'esperienza dei Mondiali il tecnico sta provando alcune soluzioni per rendere più imprevedibile la sua squadra.

Una di queste fa riferimento all'attacco. Simone Inzaghi sta valutando una nuova idea per l'attacco, rivoluzionando quanto visto finora, con la coppia formata da Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Chiaramente Lautaro Martinez, fresco campione del mondo, non verrebbe tagliato fuori perché è uno degli uomini più importanti della squadra ma il tecnico piacentino vorrebbe sperimentare questo tandem che potrebbe sfruttare qualità diverse per scardinare le difese avversarie.

I più attenti ricorderanno come la coppia formata dal Big Rom e dal Cigno di Sarajevo era quella che sognava Antonio Conte al primo anno in nerazzurro e l'attuale manager del Tottenham fece di tutto per spingere la società a prendere l'allora numero 9 della Roma. Poi nacque la Lu-La che fece la fortuna dell'allenatore salentino per i due anni interisti, ma l'idea di partenza era un'altra.

Inzaghi sta lavorando ad Appiano Gentile anche su questa ipotesi perché ci sarà da capire come recupererà Joaquin Correa dall'infortunio e in che condizione tornerà Lautaro, che ora avrà qualche giorno di riposo dopo il Mondiale vinto con l'Argentina.

Oltre all'opzione Dzeko-Lukaku, Inzaghi valuta anche l’avanzamento di Mkhitaryan alle spalle di una prima punta come si è visto nella maggior parte della amichevoli disputate durante la sosta. Nella penultima prova, l'ultima sarà contro il Sassuolo tra qualche giorno, in casa della Reggina l'allenatore dell'Inter ha scelto di provare la ‘coppia pesante' per dare minuti al belga e per capire in che modo i due potessero muoversi per riproporli già alla ripresa del campionato. Al Granillo sono andati a segno entrambi e questa è una buona notizia per la Beneamata: quando gli attaccanti segnano anche il loro morale ne giova.

A breve Inzaghi dovrà capire se questa, in vista del 4 gennaio, sarà una scelta obbligata oppure un'opzione studiata da utilizzare a gara in corso: azzardare la nuova coppa dal 1′, ad oggi, non sembra cosa praticabile ma manca ancora qualche giorno e non è detto che le cose non possano cambiare. La coppia Lukaku-Dzeko è in rampa di lancio per il big match col Napoli e per rilanciare la stagione dell'Inter? Lo sapremo molto presto.