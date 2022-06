Lukaku avrà il numero 90 all’Inter, i tifosi del Chelsea hanno una teoria: “È per prenderci in giro” L’assurda teoria dei tifosi Chelsea per la scelta del numero 90 da parte di Lukaku nella sua seconda esperienza all’Inter.

A cura di Paolo Fiorenza

Nelle ultime ore i sentimenti già non esattamente benevoli dei tifosi del Chelsea nei confronti di Romelu Lukaku sono diventati ulteriormente rancorosi. Dopo l'annuncio ufficiale del suo ritorno all'Inter, sono arrivate anche le prime parole dell'attaccante belga in nerazzurro, nonché la comunicazione che nella prossima stagione indosserà il numero 90. Tutta benzina sul fuoco del risentimento dei sostenitori dei Blues per il bomber che non più tardi di un anno fa, dopo essere arrivato a peso d'oro da Milano, dichiarava di aver sempre sognato di tornare al Chelsea, dopo avervi giocato ad inizio carriera.

Oggi, al termine della stagione disastrosa del 29enne di Anversa e dopo che ha fatto di tutto da Natale in poi per tornare all'Inter, quelle parole suonano beffarde, ma lo sono ancora di più quelle pronunciate nelle scorse ora ai canali ufficiali del club nerazzurro. Lukaku, infatti, nella sua prima intervista dopo il ritorno in Italia, ha dichiarato di essere "rimasto in contatto con Inzaghi per tutta la scorsa stagione", così come con tutti i suoi ex compagni. Poi ha aggiunto un'altra cosa che ha fatto imbestialire i tifosi del Chelsea: "Non ho nemmeno lasciato la mia casa quando sono andato in Inghilterra, il che dimostra quanto sono felice di essere tornato qui".

Romelu Lukaku saluta i tifosi dell’Inter dopo il suo ritorno a Milano

Insomma, c'è il fondato sospetto che il cuore del giocatore sia sempre stato con l'Inter anche nei mesi londinesi, ed ora la rabbia dei tifosi dei Blues esplode sui social, ricordando al giocatore che "è solo in prestito" al club nerazzurro e il suo cartellino appartiene ancora al Chelsea, "qualcuno glielo dica". E ancora c'è chi dice che Lukaku abbia portato "la mancanza di rispetto per il Chelsea ad un altro livello".

Ma anche la scelta del numero nella sua seconda esperienza in nerazzurro diventa motivo di astio agli occhi dei sostenitori della squadra di Tuchel, che elaborano un'assurda teoria secondo la quale dietro quel 90 che sarà sulle spalle del belga nella prossima stagione si cela la presa in giro finale per il Chelsea. "Lukaku ha scelto il numero 90 perché è il profitto che l'Inter ha ricavato da lui in un solo anno", è la voce che dilaga sui social. Dove per 90 si intende la differenza in milioni di sterline tra la cifra monstre pagata dai londinesi 12 mesi fa e la decina di milioni versati dai nerazzurri per il prestito di un anno. "Livello top di me**a da Lukaku e l'Inter", conclude un tifoso. L'hanno presa decisamente male…