Lukaku aveva chiesto a Inzaghi il cambio di Gagliardini prima del secondo giallo: “Usa la testa” Gagliardini è stato il protagonista in negativo della prova dell’Inter in casa del Napoli, con la sua espulsione che ha compromesso l’andamento della gara: Lukaku aveva chiesto a Inzaghi il suo cambio prima del secondo giallo.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter non è riuscita a dare continuità alla striscia di vittorie e di risultati utili consecutivi dell'ultimo periodo e si è dovuta arrendere sotto i colpi del Napoli. I campioni d'Italia si sono affermati con un netto 3-1 e hanno completato il filotto battendo il 19esimo avversario di questo campionato.

Alla rete iniziale di Anguissa aveva risposto Lukaku ma Di Lorenzo e Gaetano hanno rimesso la freccia per gli azzurri e hanno fatto ripartire la festa a Fuorigrotta. I nerazzurri hanno disputato una gara comunque attenta nonostante siano stati in inferiorità numerica per più di un tempo a causa dell'espulsione di Roberto Gagliardini.

Il centrocampista nerazzurro ha rimediato due cartellini gialli in mezz'ora e non ha permesso alla Beneamata di portare avanti la gara che aveva preparato ma il numero 5 poteva essere mandato fuori anche prima per un fallo su Kvaratskhelia ma l'arbitro Marinelli l'aveva graziato.

L'ex calciatore dell'Atalanta, che a fine giugno lascerà l'Inter, è stato autore di cinque falli su nove commessi dai nerazzurri nei primi 45′ allo stadio Maradona.

La BordoCam di DAZN pubblicata nelle scorse ore ha catturato delle situazioni poco prima del secondo cartellino giallo rimediato da Gagliardini: dopo il fallo su Kvara, che aveva visto l'arbitro optare per nessuna sanzione, Lukaku aveva chiesto a Simone Inzaghi di sostituire il compagno facendo ampi gesti verso la panchina.

L'allenatore aveva cercato di richiamarlo e gli ha urlato ‘Usa la testa', frase che gli hanno ribadito anche Lautaro Martinez e Gosens; ma, dopo aver risposto ai compagni, è arrivato il fallo su Anguissa e la seconda ammonizione era praticamente già scritta.

Il Napoli ha giocato la sua gara ma l'Inter in parità numerica aveva subito molto poco dalle parti di Onana. Inzaghi a DAZN aveva analizzato la sconfitta per 3-1 in casa del Napoli, facendo capire che l'inferiorità numerica è stata decisiva sull'andamento della gara e sul risultato finale: "C’è grande rammarico perché avevamo fatto la partita, nel primo tempo avevamo sofferto il giusto e nel secondo abbiamo pagato l’ingenuità dell’espulsione. Non posso dire niente ai ragazzi, abbiamo giocato per un tempo in dieci, è una sconfitta che ci rallenta ma contro i campioni d’Italia abbiamo fatto quello che dovevamo fare".

Roberto Gagliardini, criticatissimo dai tifosi, mentre usciva dal campo di gioco non ha guardato nessuno e lo stesso hanno fatto tutti i componenti della sua panchina: nemmeno uno dei suoi compagni lo ha degnato di uno sguardo e quella del Maradona potrebbe essere stata l'ultima apparizione del centrocampista lombardo con la maglia nerazzurra.