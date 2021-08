Anche se firmerà per il Chelsea Lukaku non potrà giocare la Supercoppa Europea Romelu Lukaku è ancora un giocatore dell’Inter, anche se ha già lasciato Milano e detto sì al Chelsea. L’affare è fatto, ma mancano le firme. L’Inter aspetta il sì di Dzeko prima di ufficializzare la cessione del belga, che sperava di giocare la Supercoppa Europea Chelsea-Villarreal, in programma l’11 agosto. Ma non sarà così. Il Chelsea ha convocato 24 calciatori e ovviamente manca Lukaku, che non è ancora un attaccante dei Blues.

A cura di Alessio Morra

Il Chelsea è volato a Belfast dove mercoledì 11 agosto sfiderà il Villarreal nella Supercoppa Europea. Il club londinese, vincitore della Champions League, sta trattando da giorni Romelu Lukaku con l'Inter, l'affare è quasi fatto, ma quel quasi impedisce al belga di aggregarsi al gruppo di Tuchel, che cercherà di conquistare dopo oltre vent'anni il trofeo anche senza il belga che non essendo stato tesserato non può essere convocato dal tecnico dei Blues. In poche parole l'affare è fatto, ma non essendoci l'ufficialità Lukaku non può partecipare alla Supercoppa, ora spera di essere tesserato per la prima giornata di Premier League (sabato 14 c'è Chelsea-Crystal Palace).

Il tira e molla continua perché Lukaku ha dato il là a un effetto domino nel mercato degli attaccanti. L'Inter ha bloccato Dzeko, che lascerà la Roma solo quando i giallorossi avranno trovato un sostituto che potrebbe essere Tammy Abraham del Chelsea, che pretende un grande ingaggio ed ha anche un'offerta dell'Arsenal. Lukaku sta a guardare e aspetta in attesa di conoscere i nuovi compagni. Tuchel intanto ha diramato le convocazioni per la Supercoppa, ha inserito nell'elenco anche Loftus-Cheek e Chalobah che sono sul mercato, ma non invece Ampadu, Sarr, Zappacosta, Barkley e Batshuayi, che sono sul mercato come Bakayoko. Tutti loro dovranno trovare una sistemazione prima della fine del mercato estivo.

I convocati del Chelsea per la Supercoppa Europea