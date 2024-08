Lukaku al Napoli, Conte ha il suo bomber: cosa succede adesso a Osimhen, gli scenari

video suggerito

Il Chelsea ha accettato l'ultima offerta del Napoli per la cessione di Romelu Lukaku: il rilancio con una proposta a 30 milioni per il titolo definitivo ha convinto i Blues che vogliono liberarsi dell'attaccante belga. Che andrà ad inserirsi nell'attacco di Antonio Conte dove al momento c'è ancora Victor Osimhen. Ma con l'arrivo di Big Rom per il nigeriano le porte sono chiuse e negli ultimi giorni di mercato si deciderà per il suo futuro: gli scenari.

Con Lukaku a Napoli, tre soluzioni per Osimhen

Victor Osimhen adesso è davvero di troppo: in attesa dell'ufficialità dell'arrivo di Lukaku dal Chelsea, l'obiettivo numero uno da sempre dichiarato da Conte per il proprio attacco, il nazionale nigeriano diventa di troppo. Dunque, per lui si aprono le porte di un mercato che fino ad oggi lo ha visto in stand by. Cosa accadrà adesso a Victor Osimhen? Tre i possibili scenari che gli si prospettano, eccoli, dalla soluzione maggiormente desiderata dal giocatore a quello più difficile:

Il passaggio al Paris Saint Germain

E' l'obiettivo principe da parte di Osimhen che non ha nascosto che l'alternativa reale al Napoli si chiama PSG: l'attaccante sa che a Parigi Luis Enrique sta cercando un attaccante di peso e di qualità e il nome del nigeriano è caldo ma non c'è alcuna formale proposta da parte dei francesi. Osimhen vuole giocare la Champions League e il PSG sembra lo scenario ideale per il rilancio in chiave europea.

L'offerta dall'Arabia Saudita

Un'alternativa reale resta il trasferimento dorato in Medio Oriente, in Arabia dove Osimhen verrebbe sommerso dalla classica offerta plurimilionaria da mille e una notte. Sul profilo economico non c'è partita, con l'Al Ahli pronta all'acquisto: il Napoli riceverebbe i 130 milioni richiesti e il giocatore avrebbe un ingaggio pazzesco. L'ago della bilancia resta però la volontà di Osimhen: il passaggio in un campionato mediocre e lontano dall'Europa arriva troppo presto con il nigeriano convinto di poter fare ancora la differenza in un top club

Restare al Napoli da indesiderato

L'ultima opzione in mancanza di concreti sviluppi di mercato è quella di restare al Napoli onorando il proprio conratto. Osimhen ha rinnovato l'accordo con il club partenopeo lo scorso Natale. Un contratto che lega il nigeriano al club azzurro fino al 2026, a 10 milioni netti a stagione, con una clausola rescissoria da 130 milioni. Se De Laurentiis non riceverà la classica offerta irrinunciabile, è possibile che Osimhen resti a Napoli, ma è assolutamente complicato poterlo rivedere all'interno del progetto di Conte.