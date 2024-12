video suggerito

Luiz Felipe al Napoli, è il candidato per rinforzare la difesa di Conte nel mercato di gennaio Luiz Felipe è il candidato per rinforzare la difesa del Napoli nel mercato di gennaio. Dopo l'infortunio di Buongiorno e le carenze nel reparto difensivo, Conte chiede a De Laurentiis di correre ai ripari nella sessione invernale.

A cura di Vito Lamorte

Luiz Felipe è il candidato per rinforzare la difesa del Napoli nel mercato di gennaio. Dopo l'infortunio di Buongiorno e le carenze nel reparto difensivo, Antonio Conte chiede al presidente De Laurentiis di correre ai ripari nella sessione invernale.

L'uomo che potrebbe arrivare a rinfoltire la rosa degli azzurri potrebbe essere. Il difensore centrale italo-brasiliano, convocato anche da Mancini per la Nazionale italiana, e si tratta di una vecchia conoscenza della Serie A perché ha giocato nella Lazio per cinque stagioni. La sua partenza dall'Italia lo ha portato al Betis, ma l'esperienza in Spagna non è stata positiva ed è finito in Arabia Saudita all’Al-Ittihad. Dopo una stagione ha rescisso il suo contratto e ora è svincolato.

Luiz Felipe al Napoli, è il candidato per rinforzare la difesa di Conte

Luiz Felipe ha 27 anni ed è in possesso della cittadinanza italiana, oltre ad un’ottima conoscenza della Serie A dopo le cinque stagioni con la Lazio. Il calciatore potrebbe arrivare a costo zero, visto che si è svincolato dall’Al-Ittihad dopo più o meno un anno di Saudi League, e quindi la società campana dovrebbe solo negoziare l'ingaggio e la durata el contratto.

Da qualche settimana il difensore sarebbe a Roma e sta cercando di sondare il terreno per rimettersi in gioco nella sessione invernale di mercato: il Napoli avrebbe già fatti i primi passi e i prossimi giorni potrebbero già essere decisivi per chiudere l'operazione, ufficializzando il suo arrivo nei primi giorni di gennaio per metterlo subito a disposizione di Conte.

A riportare questa indiscrezione di mercato è il Corriere dello Sport.

Infortunio per Buongiorno: torna nel 2025

Altra tegola per il Napoli di Conte dopo l’infortunio di Kvratskhelia: si è fatto male in allenamento Alessandro Buongiorno, che si è fratturato i processi trasversi di due vertebre lombari.