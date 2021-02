Luis Muriel è l'uomo più decisivo della Serie A. Anche oggi l'attaccante colombiano è entrato dalla panchina e con una sua rete nei minuti finali ha permesso alla sua Atalanta di battere in extremis il Cagliari e uscire dalla Sardegna Arena con tre punti che permettono alla Dea di accorciare le distanze dal quarto posto in classifica. Al 29enne sudamericano sono bastati appena 21 minuti in campo per decidere il match contro i sardi. E non si tratta assolutamente di una novità, ma piuttosto di una consuetudine.

Quello siglato contro i rossoblu è infatti il 13° sigillo realizzato in questo campionato da Luis Muriel, il 9° dal 20 dicembre ad oggi, il 4° da subentrante in questo ristretto arco temporale. Ma a sorprendere è soprattutto il fatto che gli bastino pochi minuti per entrare in partita e trovare la via della rete.

C'è un dato che certifica tutto ciò ed è quello riguardante la classifica dei marcatori della Serie A in relazione ai minuti giocati nella quale Luis Muriel è abbondantemente in testa grazie alla sua straordinaria media di un gol ogni 51 minuti di gioco (quasi due gol a partita per intenderci). Il centravanti colombiano è dunque nettamente avanti in questa classifica rispetto a Zlatan Ibrahimovic (l'unico insieme all'atalantino ad avere una media di almeno una rete per incontro) che finora in questo torneo è andato a segno ogni 69′ in campo. Per capire quanto ciò che sta facendo Muriel in questo campionato sia straordinario basta prendere l'esempio dei tre altri bomber principi della nostra Serie A che ci mettono il doppio del tempo rispetto all'attaccante dell'Atalanta per scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori: Cristiano Ronaldo segna infatti un gol ogni 96′ in campo, Romelu Lukaku uno ogni 107′ e Ciro Immobile addirittura uno ogni 109′.