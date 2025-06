video suggerito

Luis Enrique stupito dall'Inter: "Complimenti per quello che han fatto dopo la finale. Una lezione" Luis Enrique dopo il trionfo del PSG contro l'Inter ha speso bellissime parole per i nerazzurri, protagonisti di un comportamento impeccabile.

A cura di Marco Beltrami

Un gigante. Luis Enrique non ha dimostrato soltanto di essere un grandissimo allenatore, ma si è confermato anche un uomo di grande caratura e uno sportivo autentico. Esemplare il suo comportamento dopo il trionfo del PSG sull'Inter, nei confronti degli avversari che ha voluto pubblicamente ringraziare ed elogiare. Luis Enrique, in una serata dalle emozioni forti anche per il ricordo della figlia Xana, ha sottolineato quanto fatto dai nerazzurri, impeccabili e protagonisti di un atteggiamento esemplare.

Luis Enrique rende omaggio all'Inter dopo la finale di Champions

Già in campo, l'allenatore campione d'Europa aveva colpito tutti, quando, sul palco allestito per la premiazione, mentre i suoi ragazzi impazzivano di gioia con il trofeo, si era soffermato ad applaudire l'Inter praticamente da solo. Una volta tornato nella pancia dello stadio di Monaco di Baviera, Luis Enrique ha poi regalato una vera e propria masterclass. È partito da lontano in conferenza, soffermandosi sulla necessità di gestire le proprie emozioni e su quanto questo sia importante.

"Un allenatore deve saper controllare le proprie emozioni in ogni momento, perché altrimenti non è possibile gestire la pressione, non si riesce a valutare ciò che stanno facendo i giocatori, né ad aiutare la squadra. Credo che, da questo punto di vista, il mio staff ed io, e soprattutto i giocatori, abbiamo preparato la finale in modo consapevole, con la calma necessaria per gestire tutta l’eccitazione che circondava la squadra."

Le emozioni di Luis Enrique e il tributo all'Inter, impeccabile nella sconfitta

Proprio per questo l'ex ct della Spagna non può che essere molto soddisfatto di tutto il gruppo mostratosi molto maturo, non solo tatticamente: "Vincere la prima Champions è qualcosa di molto importante per il club e per i nostri tifosi. Si tratta poi di godersela e di sapere, e accettare, che non si vince sempre, né nel calcio né nella vita. Da questo punto di vista, credo che siamo stati straordinari".

Straordinari come l'Inter protagonista di un comportamento impeccabile per il tecnico del PSG. Qualcosa che è insolito a suo dire soprattutto in occasione di sconfitte pesanti e dolorose: "Vorrei sottolineare qualcosa che è molto raro da vedere nelle finali: al termine della partita, mentre noi stavamo raccogliendo il trofeo, desidero elogiare in modo incredibile l’Inter, tutti i suoi giocatori e tutto il suo staff. Sono rimasti ad aspettare con rispetto che noi festeggiassimo il titolo, nonostante il dolore. E credo che questa sia una grande lezione per i bambini: nella vita, così come nel calcio, si vince e si perde".

Inter perfetta nella sconfitta, Luis Enrique esalta i nerazzuri

Insomma chapeau per i nerazzurri, che hanno ricevuto i ringraziamenti personali di Luis Enrique. Una piccola grande consolazione dopo una brutta delusione: "Bisogna saper perdere. Ci sono molte persone che sanno solo vincere, ma è importante saper perdere e mostrare rispetto per l’avversario, come ha fatto oggi l’Inter. Li ringrazio e non aggiungo altro".