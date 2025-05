video suggerito

Luis Enrique con la maglietta dal significato commovente dedicata alla figlia Xana morta a 9 anni Luis Enrique è riuscito a mantenere la promessa fatta per sua figlia Xana deceduta nel 2019. Dopo il trionfo con il PSG sull’Inter ha indossato una maglietta speciale. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

8.902 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luis Enrique ce l'ha fatta. Ha vinto di nuovo la Champions con il PSG e ha potuto realizzare il sogno di festeggiare il trionfo nuovamente con la figlia Xana, questa volta però in modo spirituale. Nel 2019, quando un brutto male portò via la bambina di 9 anni, il papà le promise che prima o poi avrebbe nuovamente condiviso con lei il tetto d'Europa, in qualche modo. E alla fine è riuscito in questa impresa. Come? Con una maglietta speciale, che ha un valore meraviglioso, per replicare la scena iconica del 2015.

Luis Enrique trionfa in Champions e mantiene la promessa con la figlia Xana

Subito dopo il trionfo memorabile con l'Inter, l'allenatore spagnolo si è scatenato nei festeggiamenti. Non prima però di essersi avvicinato alle tribune per farsi lanciare una maglietta ben confezionata. Si è cambiato sul terreno di gioco e ha indossato una t-shirt nera, con sul petto un disegno semplice: due cartoni che insieme piantano una bandiera del PSG sul terreno di gioco. In questo modo ha voluto ricreare proprio quanto accaduto dopo la prima Champions vinta in panchina.

Le iconiche foto di Luis Enrique e Xana

Era il 2015 e il suo Barcellona sconfisse 3-1 la Juventus. Diventarono iconiche le immagini della festa blaugrana, con la piccola Xana che, con indosso una maglia del Barça, festeggiò con il papà. Entrambi presero una bandiera della squadra catalana e la posizionarono in campo. Un gesto che è rimasto nell'immaginario collettivo per bellezza e dolcezza.

Purtroppo, quattro anni più tardi Xana perse la vita per una malattia rara. Una notizia terribile che sconvolse il mondo dello sport e del calcio. Anche per lei e per la sua grande passione per il calcio, Luis Enrique ha continuato a lavorare duramente con una promessa: quella che, in caso di nuova vittoria della Champions, avrebbe cercato di ripetere tutto. "Ricordo una foto incredibile alla finale di Champions League a Berlino, dove Xana pianta una bandiera del Barcellona. Ho il desiderio di fare lo stesso con il Paris Saint-Germain. Mia figlia non sarà lì fisicamente, ma lo sarà spiritualmente".

Il significato della maglietta speciale di Luis Enrique dopo il trionfo sull'Inter

E la maglia indossata oggi ha un significato speciale, perché rimanda alla Fondazione XANA, istituita da Luis Enrique per aiutare la ricerca con la missione anche di fornire assistenza e supporto completi ai bambini e ai ragazzi colpiti dal cancro e da altre gravi malattie, nonché alle loro famiglie Quel disegno, che immortala un papà e una figlia intenti a piantare la bandiera del club della Tour Eiffel, ha un valore immenso. Sul sito dell'ente si legge: "Grazie Edgar Plans per questa preziosa illustrazione che raccoglie non solo una vittoria, ma tutto ciò che rappresenta: sostegno, affetto e quell'energia invisibile che ci fa diventare parte dell’#EquipodeXana".