Luis Enrique si infuria in conferenza e tira in ballo Donnarumma: “Lo avete ucciso in questi anni”

Vigilia di Champions League tesa per Luis Enrique, che nonostante sia a punteggio pieno ha trovato modo di infuriarsi nella conferenza stampa della vigilia di Bayer Leverkusen-PSG. Oggetto dell'arrabbiatura le critiche al portiere Lucas Chevalier, parlando dell'attuale portiere del Paris ha usato parole durissime nei confronti della stampa che in passato aveva puntualmente criticato, in modo feroce, Gigio Donnarumma.

"Avete ucciso sportivamente Donnarumma"

Da uomo di calcio sapeva bene l'allenatore spagnolo che l'acquisto di Chevalier avrebbe potuto creare più di un problema. Perché sostituire un mostro sacro come Donnarumma non è semplice per nessuno. Il portiere transalpino non è stato impeccabile fin qui e più di un'insinuazione sulle sue qualità è stata effettuata. Prima della sfida con il Leverkusen al tecnico è stato chiesto di Chevalier. Nel prendere le sue difese l'ex CT della Spagna ha tirato in ballo Donnarumma: "Io penso che dimenticata il fatto che per anni avete criticato Donnarumma. Io me lo ricordo perfettamente. Negli ultimi quattro anni lo avete ucciso sportivamente a Donnarumma".

Luis Enrique difende Chevalier

Più chiaro di così era impossibile. Poi ha elogiato il numero uno prelevato la scorsa estate per 35 milioni di euro dal Lille: "Sono molto contento di lui, per noi resta la miglior opzione. Chevalier dimostra di avere molta personalità in allenamento e in partita. Quando sei al Psg devi imparare a vivere con queste critiche. Sono fiducioso che Chevalier sarà importante per gli anni a venire. E in ogni caso ciò che fa in partita è quello che voglio vedere".

Fin qui sicuramente non è stato l'avvio dei sogni per Chevalier, che ha esordito con una papera nella Supercoppa Europea con il Tottenham, poi vinta dopo i calci di rigore, e ha proseguito commettendo un paio di errori, che sono costati punti: sia contro il Lille che nell'ultimo incontro di Ligue 1 con lo Strasburgo, terminato 3-3.