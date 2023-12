Luis Enrique difende Donnarumma prima di Borussia-PSG: “Critiche ingiuste, è un portiere top” Il PSG si gioca la qualificazione agli ottavi di Champions contro il Borussia Dortmund. Luis Enrique schiera titolare Donnarumma: “Gigio è un portiere top, uno dei migliori al mondo, giocherà”.

A cura di Alessio Morra

Una poltrona per tre. Non è un remake (con titolo corretto) del classico film di Natale. Ma è lo specchio preciso del Girone F quello che vede Milan, Newcastle e Paris Saint Germain in corsa per un posto agli ottavi di finale di Champions League. Il Borussia Dortmund è già qualificato, ma non è ancora certo del primato assoluto del raggruppamento e per questo saranno 90 minuti di fuoco tra Dortmund e Newcastle. Il Milan rischia grosso, ma ancora di più il PSG che gioca per vincere il trofeo e non può permettersi uscire. Luis Enrique alla vigilia ha parlato soprattutto di Donnarumma, che ha difeso a spada tratta.

Con 10 punti il Borussia è certo degli ottavi, ma ha bisogno di un pari per qualificarsi con il primo posto. Il pareggio sarebbe oro pure per il PSG, che di punti ne ha 7, due in più di Milan e Newcastle che si affronteranno a St. James's Park, a patto che non vincano gli inglesi. Mentre il Milan vincendo in Inghilterra dovrebbe sperare in un ko del PSG. Insomma un incastro complicato che cambierà di minuto in minuto.

Luis Enrique alla vigilia si è mostrato sicuro, sa di avere tra le mani una squadra di livello, che nell'ultima di Champions ha avuto la chance di chiudere i conti ma un errore di Donnarummae l'imprecisione di Barcola hanno graziato il Newcastle (e pure il Milan). Il tecnico vuole gli ottavi e giocherà alla sua maniera: "Queste sono le partite che tutti i giocatori vogliono giocare. Pensiamo di fare la nostra partita, dipende da noi perché se vinciamo andiamo alla seconda fase".

L'ex c.t. della Spagna si è soprattutto soffermato su Gigio Donnarumma. L'ex portiere del Milan nelle ultime settimane ha fatto danni, sportivamente parlando, in Champions e in Ligue 1. Su di lui Luis Enrique non ha alcun dubbio e con una banalità, che non fa parte del suo personaggio, a Sky Sport ha detto: "Donnarumma? Gigio è uno dei top al mondo, non c'è dubbio. Sia dentro che fuori dal campo. Se sbaglia il portiere e è Gigio c'è semore un casino totale. Se sbaglia un difensore o qualcun altro non si dice nulla".

Alla partita più importante di quest'avvio di stagione il PSG si presenta con diversi assenti, ma questo non preoccupa Lucho: "Dembele? Quando hai una rosa come quella che ho io, con grande qualità, non mi piace parlare di quelli che non ci sono. Preferisco pensare a quelli bravi che ho in rosa".