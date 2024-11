video suggerito

L’Udinese si salva solo nel finale contro l’Empoli: Davis evita la sconfitta ai friulani L’Udinese si salva soltanto nel finale contro l’Empoli: Pellegri apre le marcature, Davis con un colpo di testa segna il pareggio ed evita ai friulani la quarta sconfitta di fila. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Udinese è a un passo dalla crisi ma per una serata può tirare un sospiro di sollievo. I friulani erano vicini alla quarta sconfitta consecutiva in campionato contro l'Empoli, un risultato che avrebbe aperto una vera voragine, ma a 15 minuti dalla fine Davis ha salvato la sua squadra regalandole almeno il pareggio. Il gol di Pellegri ha fatto sognare per un po' i toscani che alla fine si sono arresi all'1-1 che li riporta proprio sotto all'Udinese in classifica.

Pellegri lancia l'Empoli

Poche occasioni e un ritmo molto contenuto nell'avvio di partita. Lo scontro fra le due squadre di metà classifica stenta a decollare ma la prima occasione importante rappresenta subito un punto di svolta: al 23′ Pellegri fa una magia e con una girata riesce a segnare il gol del vantaggio per l'Empoli e che lascia praticamente impietrito Okoye.

È il terzo gol consecutivo per il giovane giocatore che sta vivendo un momento piuttosto positivo e che sarebbe potuto diventare il man of the match per la sua squadra se il destino non gli avesse riservato una sorpresa. Dopo il gol dello svantaggio l'Udinese prova a reagire e trova due buone occasioni, ma non riesce a segnare il pareggio.

Davis regala l'1-1 all'Udinese

Nella ripresa i friulani crescono sempre di più e trovano sempre più occasioni, davanti all'Empoli che invece fa fatica a difendere il suo gol di vantaggio. E alla fine accade ciò che l'Udinese si augurava: al 75′ sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Lovric si fa trovare pronto Davis che con un colpo di testa segna la rete del pareggio che salva la sua squadra dalla quarta sconfitta consecutiva.