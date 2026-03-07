Serie A
L’Udinese mette paura all’Atalanta, la doppietta di Scamacca tiene in piedi la Dea: finisce 2-2

Scamacca evita all’Atalanta la seconda sconfitta consecutiva dopo che l’Udinese si era portata sul doppio vantaggio con Kristensen e Davis: alla New Balance Arena finisce 2-2.
A cura di Vito Lamorte
Una doppietta di Gianluca Scamacca evita all'Atalanta la seconda sconfitta consecutiva dopo che l'Udinese si era portata sul doppio vantaggio con Kristensen e Davis. Partita dalle mille emozioni alla New Balance Arena di Bergamo, dove i friulani scappano e sognano il colpaccio ma si fanno riprendere nel giro di cinque minuti.

Nel recupero la squadra di Runjaic mette ancora paura alla Dea ma manca freddezza e lucidità nell'ultimo passaggio e nella conclusione.

L’Atalanta riprende l’Udinese con una doppietta di Scamacca

L’Atalanta ottiene un prezioso pareggio per 2-2 contro l’Udinese rimontando due reti di svantaggio. Nonostante un primo tempo in cui gli ospiti avevano mostrato le cose migliori, trovando anche il gol con Kristensen, la Dea non era stato in grado di reagire e all'inizio della ripresa era arrivato anche il gol di Davis.

Lazio-Atalanta 2-2, risultato finale della semifinale di Coppa Italia: gol di Dele-Bashiru, Pasalic, Dia e Musah, gli highlights

Nella ripresa cambia passo per la squadra di Palladino, che inserisce De Roon e adotta il doppio attacco Scamacca-Krstovic: la reazione porta prima al gol di Scamacca su cross di Zalewski e, pochi minuti dopo, al pareggio definitivo sempre di Scamacca, bravo a sfruttare la respinta del portiere Okoye.

La squadra orobica ha mostrato carattere e determinazione, imponendo ritmi elevati nel secondo tempo, mentre l’Udinese recrimina per l’occasione sprecata di una vittoria che sembrava alla portata. Il pareggio permette all’Atalanta di mantenere fiducia e slancio in vista della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.

Atalanta-Udinese, il tabellino

RETI: 40′ Kristensen, 55′ Davis, 75′ e 79′ Scamacca.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (57’ Zalewski), Hien, Kolasinac (87’ Djimsiti); Bellanova (57’ Zappacosta), Musah (46’ de Roon), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (57’ Krstovic), Sulemana; Scamacca. Allenatore: Palladino.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic (46’ Zarraga); Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski (62’ Miller), Kamara (80’ Arizala); Zaniolo (62’ Atta), Davis (76’ Buksa). Allenatore: Runjaic.

ARBITRO: Rapuano.

