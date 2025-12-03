Luciano Spalletti colpito dai 10′ di Zhegrova In Juventus-Udinese: ammette un errore

Luciano Spalletti sa bene quanto la sua Juventus abbia bisogno di qualità oltre che, ovviamente, dei risultati. La sfida di Coppa Italia vinta contro l'Udinese ha mostrato qualcosa di buono per il tecnico bianconero, che per sua ammissione ha visto i suoi giocatori "meno preoccupati". In questo scenario, dopo il match, Spalletti ha voluto sottolineare un aspetto che gli ha fatto particolarmente piacere, con un riferimento a un calciatore in particolare.

Luciano Spalletti colpito da Zhegrova dopo Juventus-Udinese

Si tratta di Edon Zhegrova, il calciatore che Spalletti sta usando un po' con il contagocce per permettergli di trovare la migliore condizione fisica dopo un lungo stop. Questa volta l’esterno offensivo ha disputato solo uno spezzone nel finale di partita, ma comunque ha dato sfoggio delle sue qualità. In particolare ha fatto scattare gli applausi dello Stadium con un guizzo dell'ex Lille che ha mostrato il suo potenziale.

Le parole dell'allenatore della Juventus e l'esaltazione di Zhegrova

Spalletti ha parlato chiaro, facendo riferimento in particolare allo spirito di sacrificio del kosovaro, che ha capito quello che vuole il tecnico. L’allenatore ha ammesso anche di aver commesso un errore concedendogli forse poco spazio: "Sono stato contento anche dei 10-15 minuti di Zhegrova: viene da un periodo lungo di inattività, forse meritava più spazio. Ha fatto rincorse fino dentro la nostra area, che non sono la sua qualità. Mi ha fatto piacere".

Inevitabile poi sottolineare quello che può dare uno con le caratteristiche di Edon Zhegrova alla Juventus. Spalletti fa capire che crede molto nelle sue doti: "Conferma la grandissima fantasia e precisione che ha: è una miccia accesa, può esplodere in qualsiasi momento, vede spazi dove altri vedono muri". E ora, con la fase calda della stagione e un tour de force alle porte, uno come lui può fare molto comodo a una Juventus che dovrà rinunciare a Dusan Vlahovic.