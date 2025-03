video suggerito

Lucca si va a prendere il perdono di Thauvin: tutto lo stadio di Udine applaude il suo gesto L’arbitro Maresca fischia un rigore per l’Udinese contro il Parma: stavolta Lorenzo Lucca consegna lui stesso il pallone a Florian Thauvin dopo lo scippo di Lecce e le polemiche seguite. L’attaccante di Moncalieri poi scorta e protegge il compagno sul dischetto, allontanando gli avversari che vogliono deconcentrarlo. Tutto il pubblico di Udine applaude la scena, i veleni sono alle spalle. Il gol è decisivo per la vittoria 1-0 dei friulani. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Minuto 37 del primo tempo di Udinese-Parma, l'arbitro Maresca viene richiamato all'on-field review dal VAR per un tocco di mano di Balogh su conclusione di Thauvin dopo un veloce contropiede del francese. Il direttore di gara rivede l'azione al monitor a bordo campo e poi indica il dischetto del rigore. A quel punto, dopo il drammone di venerdì scorso a Lecce, quando Lucca aveva scippato il penalty a Thauvin allontanando in malo modo tutti i compagni che cercavano di farlo ragionare e realizzando poi il rigore senza che nessuno lo festeggiasse, tutti hanno aguzzato lo sguardo per vedere cosa sarebbe accaduto.

Rigore per l'Udinese contro il Parma: Lucca va da Thauvin col pallone e glielo consegna

È successo quello che ovviamente ci si attendeva dopo che il 24enne attaccante di Moncalieri aveva chiesto scusa ed era stato catechizzato a dovere da allenatore e società, con annessa multa: il penalty lo ha calciato e segnato il tiratore designato, ovvero lo stesso Thauvin, ma Lucca si è preso comunque la scena per la gestualità con cui si è andato a prendere il perdono non solo dal compagno ma da tutto lo stadio.

Lucca va da Thauvin col pallone in mano per consegnarglielo

Dopo la decisione dell'arbitro, Lorenzo ha platealmente preso il pallone e lo ha consegnato al francese, scortandolo poi fin sul dischetto, mentre tutti gli spettatori del Bluenergy Stadium applaudivano la scena. Ma non è finita qui: Lucca non si è mosso dai paraggi di Thauvin a mo' di guardia del corpo, opponendosi ai tentativi dei calciatori del Parma di infastidire e deconcentrare l'ex Marsiglia e Newcastle.

Leggi anche Lucca scatena il caos nell'Udinese: cosa è successo in panchina dopo il rigore di Lecce

L'attaccante dell'Udinese allontana i giocatori del Parma dal compagno sul dischetto

Thauvin segna dal dischetto il gol vittoria dell'Udinese: Parma battuto 1-0

Il capitano dell'Udinese non ha tradito e ha battuto Suzuki con un sinistro angolatissimo a mezza altezza. Un gol stavolta festeggiato da tutta la squadra, Lucca in primis. La rete di Thauvin è decisiva, visto che poi il risultato non cambia: l'Udinese vince 1-0, resta decima in classifica ma a un solo punto dalla Roma e due dal Milan. Il Parma rimane fermo in quartultima posizione, appena due lunghezze sopra l'Empoli.