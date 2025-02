video suggerito

Lucca multato dopo il litigio con per il rigore contro il Lecce: lascerà l’Udinese in estate L’Udinese multerà Lucca per quanto successo durante la partita di campionato contro il Lecce: nel mercato estivo l’attaccante potrebbe cambiare squadra. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

Il caso Lorenzo Lucca ha focalizzato tutta l'attenzione in casa Udinese, anche se l'emergenza sembra essere già rientrata. Durante la partita contro il Lecce l'attaccante friulano è stato protagonista di una diatriba con Thauvin per battere un calcio di rigore e alla fine è stato sostituito dall'allenatore prima dell'intervallo come una sorta di punizione per il caos creato in campo. Dopo aver segnato ha esultato praticamente da solo perché il gesto non è piaciuto a nessuno, neanche alla società che ha deciso di sanzinarlo.

Non dovrebbero esserci provvedimenti troppo drastici, come riporta la Gazzetta dello Sport, ma una ragionevole multa e la quasi certezza che questa sarà la sua ultima stagione in bianconero, anche se il club non si è ancora esposto pubblicamente. In realtà l'addio era un'ipotesi paventata già nel mercato di gennaio, ma alla fine il trasferimento non si è concretizzato per diverse ragioni.

La multa a Lucca dopo il litigio

Il caso ha fatto parlare tutti per ore: Thauvin era pronto per calciare il rigore assegnato all'Udinese ma a un certo punto è intervenuto Lucca che di prepotenza prende il pallone e di prepotenza si candida come rigorista. Ne nasce una lite, alla fine la punta l'italiano che segna, esulta da solo e viene immediatamente sostituito da Runjaic che è scontento per la scena alla quale ha dovuto assistere.

L'attaccante poi ha chiesto scusa sui social utilizzato una frase di "Volevo essere un duro", il brano di Lucio Corsi, ma questo non basta ad appianare la situazione. Lucca sarà multato dalla società per la scenata che ha fatto in campo e per il momento non sarà sanzionato ulteriormente, ma il suo futuro in Friuli è in bilico. Quasi sicuramente a fine stagione lascerà la squadra, dato che già nel mercato di gennaio aveva ricevuto alcune offerte: dopo quello che è successo è difficile immaginare un percorso con l'Udinese, ma il trasferimento verso un'altra squadra non sembra strettamente legato al suo colpo di testa.