Lucas Beltran può giocare con l’Italia, Spalletti pensa all’attaccante della Fiorentina L’attaccante della Fiorentina non ha mai giocato una partita con l’Argentina e avendo passaporto italiano, grazie ai bisnonni, potrebbe essere convocato da Spalletti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L‘Italia è ai quarti di Nations League, affronterà la Germania nel mese di marzo, e si è assicurata pure un posto da testa di serie alle Qualificazioni ai Mondiali 2026. Spalletti dopo gli Europei è riuscito velocemente a trovare la quadra. La sua Nazionale gioca bene e ha un gruppo già ben formato, ma ovviamente non è un gruppo monolitico, si possono aggiungere tanti calciatori, anche qualcuno che al momento non è ancora eleggibile per l'Italia. Nei giorni scorsi si è fatto il nome Rayan Cherki, ora quello di Lucas Beltran, l'attaccante della Fiorentina.

Beltran non ha mai giocato con l'Argentina

Il c.t. dell'Argentina Scaloni negli anni ha dimostrato di avere vedute molte ampie, e ha concesso una chance praticamente a tutti. Tantissimi calciatori che militano in Serie A hanno ricevuto una chiamata o hanno avuto l'opportunità di giocare, tra questi recentemente anche il Taty Castellanos. Due convocazioni, nel 2023, le aveva ricevute anche Lucas Beltran, attaccante viola classe 2001, detto il ‘Vichingo'.

Perché Lucas Beltran può giocare con l'Italia

Poi però Beltran è stato totalmente ignorato, non ha brillato né deluso nella passata stagione, è stato scelto per disputare le Olimpiadi di Parigi, disastrose per l'Argentina con Mascherano allenatore. Beltran, come facilmente comprensibile, è in attesa di una chiamata dalla sua nazionale, che nel 2026 difenderà il titolo mondiale, ma nelle ultime settimane, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, iniziato a pensare pure a un'altra soluzione, un'alternativa più che valida e cioè la maglia della Nazionale dell'Italia.

La maglia azzurra potrebbe indossarla sia perché non ha mai giocato una partita ufficiale con l'Argentina sia perché ha il passaporto italiano, grazie ai bisnonni piemontesi, che emigrarono verso il SudAmerica. Spalletti lo tiene in considerazione, se non per l'assoluto immediato, cioè le gare di marzo, ma per il futuro prossimo sì.