Luca Zidane mostruoso, para due rigori e ne segna un altro: il figlio di Zizou eroe per una notte

A cura di Marco Beltrami

Tutti pazzi per un Zidane. Non si tratta però dell'ormai ex calciatore e allenatore Zizou, ma del figlio Luca che ha vissuto una serata di grazia con la maglia del Granada. Il secondogenito della leggenda del calcio francese, che di ruolo fa il portiere si è rivelato decisivo per i biancorossi nel match di Copa del Rey contro il Real Zaragoza. Luca Zidane che in questa stagione ha trovato poco spazio da titolare a causa di un infortunio, ha parato due rigori segnandone un altro. Una prestazione da incorniciare per il 26enne celebrato a più riprese dal suo club anche sui social.

Luca Zidane para due rigori e ne segna un altro, serata magica con il Granada

La sua serata stellare è iniziata nel primo tempo quando ha disinnescato un tentativo dagli undici metri di Alberto Marí. Il suo grande merito è stato quello di intuire la direzione del tiro del calciatore della formazione di casa, andandola a parare con un vero e proprio guizzo verso l'angolino alla sua destra. Il match è poi proseguito, concludendosi nei tempi regolamentari sul risultato di 2-2. E qui Luca è salito in cattedra.

Si è presentato anche lui sul dischetto nella girandola dei calci di rigore, disegnando una traiettoria perfetta per superare il portiere del Zaragoza. Poi come se non bastasse ecco la bellissima parata su l tentativo ben indirizzato di Clemente. Un vero e proprio gatto Zidane junior, festeggiato alla grande dai suoi compagni dopo la vittoria. Parole sobrie per lui dopo il successo, con la speranza di trovare in futuro più spazio da titolare: "È stata una partita complicata, entrambe le squadre volevano passare. Sono qui per aiutare la squadra in qualunque modo necessario e sono molto contento del passaggio, che è importante dare una marcia in più".

Dove giocano i figli di Zidane

Insomma una serata che la famiglia Zidane non dimenticherà facilmente. Tutti e 4 i figli di Zinedine hanno deciso di seguire le orme del padre, con alterne fortune. Il primogenito Enzo, ha deciso già di ritirarsi a 29 anni dopo non essere riuscito a trovare squadre pronte a puntare su di lui. Giovanili al seguito del papà nella Juve e nel Real, e poi Deportivo Alavés, Rayo Majadahonda e UD Almería fino al Fuenlabrada. È andata meglio al portiere Luca, che però in questa stagione ha dovuto fare i conti con un infortunio al ginocchio. Una breve parentesi al Real, poi Racing, Rayo, Eibar e ora Granada. Theo, classe 2002 e centrocampista veste la casacca del Cordoba e spera di ritagliarsi uno spazio sempre più importante. Elyaz invece, difensore centrale dal fisico imponente di 19 anni, milita nelle giovanili del Betis e spesso si allena con la prima squadra. Presto potrebbe arrivare il grande salto.