Losanna-Fiorentina in Conference, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Losanna-Fiorentina è l’ultima partita della Viola nel girone unico della Conference League 2025-2026: si gioca alle ore 21:00 e si potrà vedere in diretta tv sui canali di Sky e NOW. Le formazioni di Vanoli e Zeidler.

Si conclude la fase a girone unico della Conference League della Fiorentina in casa del Losanna: la Viola guidata da Vanoli va a caccia della qualificazione diretta agli ottavi di finale con l’obiettivo di evitare il passaggio dai playoff. Si gioca allo Stade de la Tuiliere con fischio d'inizio alle ore 21 con diretta Tv e streaming su Sky.

I gigliati, attualmente a quota 9 punti, sono pienamente in corsa per centrare l’accesso immediato alla fase successiva ma la situazione nell'ambiente viola è molto complicata. Per la Fiorentina si tratta di una gara dai due volti. In Europa il percorso è stato positivo, mentre in campionato la situazione è decisamente complicata: in Serie A la squadra non ha ancora ottenuto una vittoria e occupa l’ultimo posto in classifica, con soli sei pareggi raccolti nelle prime quindici giornate. La sconfitta con il Verona nell'ultimo turno ha rimesso tutto in discussione e la partita con l'Udinese potrebbe essere una ‘ultima spiaggia' prima di una rivoluzione nel mercato invernale.

Il Losanna, fermo a 8 punti, conserva chance sia di qualificazione diretta sia di accesso agli spareggi. La squadra svizzera in Super League svizzera ha totalizzato 21 punti e occupa l’ottava posizione su dodici squadre: un rendimento che lo tiene lontano dalle zone di vertice, ben più distanti rispetto alle aspettative di inizio stagione.

Dove vedere Losanna-Fiorentina in TV: la diretta esclusiva della partita

Losanna-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Previo pagamento del pass sport, il match sarà visibile anche su NOW tramite l’app disponibile su Smart TV, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

Losanna-Fiorentina, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Losanna-Fiorentina va in onda a partire dalle 21:00 e sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno seguirla attraverso la app di Sky Go. Non è prevista diretta chiaro su TV8.

Losanna-Fiorentina, le formazioni della partita di Conference

Vanoli dovrebbe riproporre ancora il 3-5-2 con Dzeko e Kean in attacco. Sulle fasce Dodo e Fortini mentre in mezzo al campo ci saranno Mandragora, Nicolussi Caviglia e Richardson. In difesa Pongracic, Comuzzo e Viti. Zeidler punta sul 4-3-1-2 con Lekoueiry alle spalle del tandem Diakitè-Bair.

LOSANNA (4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Okoh, Poaty; Butler-Oye, Roche, Sigua; Lekoueiry; Diakitè, Bair. Allenatore: Zeidler.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Richardson, Fortini; Dzeko, Kean. Allenatore: Vanoli.