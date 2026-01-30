Lorenzo Insigne al Pescara: prima l’annuncio emozionale per il Magnifico, poi l’immediata convocazione

Lorenzo Insigne è un nuovo giocatore del Pescara. E’ arrivata anche la conferma ufficiale del club in un emozionale annuncio via social, tra vecchi ricordi, foto e filmati. Chiuso dall’abbraccio virtuale del club dove tutto ebbe inizio: “Bentornato, Lorenzo il Magnifico”

"L'amore non mi basta". Sulle parole e la musica del bano di Emma Marrone è arrivato anche l'annuncio ufficiale di Lorenzo Insigne al Pescara. Un ritorno incredibile, condito da risvolti assolutamente toccanti, che hanno riavvolto la macchina del tempo e dei ricordi di quando un giovanissimo numero 11 si faceva conoscere al mondo del calcio che conta. Quando Insigne imparò a diventare il Magnifico, vestendo le prestigiose maglie del Napoli, dell'Italia, del Toronto. Per fare rientro "a casa" dopo quasi 14 anni dall'ultima volta e tornare subito in campo, convocato contro il Mantova sabato 31 gennaio con suo numero 11.

L'annuncio emozionale del Pescara per Insigne: "Bentornato, Lorenzo il Magnifico"

Un motivetto fischiettato e una carrellata di immagini che per i tifosi del Pescara sono tutti. Di spalle, un giocatore con la maglia d'allenamento che osserva il tutto, per poi lasciare spazio a momenti storici di calcio in riva all'Adriatico, di una squadra semplicemente mitica e indimenticabile, a rivedere le giocate e i gol del numero 11 d'allora, Lorenzo Insigne. Fino all'abbraccio finale, con la scritta "bentornato, Lorenzo il Magnifico".

Insigne al Pescara: dopo le voci e i mesi da svincolato il ritorno sul campo

Dopo le notizie di mercato, le conferme e le considerazioni, è arrivata, a cavallo delle ultime ore della sessione invernale anche la conferma ufficiale dell'acquisto di Lorenzo Insigne da parte del Pescara, da svincolato, dopo l'ultimo addio al Toronto nell'estate scorsa e la ferma volontà di ritornare a giocare in Italia. Tante le voci, troppe, poi il silenzio di nuovo improvviso, fino all'acuto finale degli Adriatici che hanno voluto sfruttare l'occasione: niente Serie A, niente Lazio – il club più rumoroso attorno ad Insigne – solo Serie B ma nel modo più bello: rivestendo una maglia che non indossava dal maggio 2012, quando per l'ultima volta scese in campo, sfidando la Nocerina, prima di spiccare il volo.

Insigne al Pescara: dove sono oggi i "fratelli" Immobile e Verratti e il "Maestro" Zeman

La favole di Insigne riparte dunque, da dove tutto è partito, da quel Pescara che fece sognare e regalò calcio e campioni al calcio. Non c'è più i fratelli di sempre: Ciro Immobile, oggi al Bologna, e nemmeno Marco Verratti, su cui si sono spenti i riflettori, mentre gioca all'Al-Duhail SC, club della Qatar Stars League, il massimo campionato qatariota, con sede a Doha. E nemmeno il Maestro capace di raccontare al meglio quella straordinaria favola: Zdenek Zeman, che per gli ultimi gravi problemi di salute, si è dovuto definitivamente ritirare dall'attività a 78 anni.