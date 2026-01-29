Insigne torna a Pescara e spiega tutto: “Verratti ha spinto molto”. Poi manda un messaggio a Immobile

Lorenzo Insigne è tornato clamorosamente al Pescara in questa finestra di calciomercato di gennaio. L'attaccante campano fa ritorno in Abruzzo e nel club del Delfino 14 anni dopo l'ultima volta quando in quel Pescara di Zeman con Verratti, Immobile e tanti altri scrisse una pagina di storia importante del club con la promozione in Serie A. Da lì in poi la carriera di Verratti prese il volo con l'arrivo nella sua Napoli in cui è poi diventato anche capitano sfiorando lo Scudetto. Dopo l'esperienza in MLS a Toronto oggi è arrivato il momento del suo ritorno in Italia.

In tanti pensavano che potesse essere alla Lazio di Sarri e invece per cinque mesi giocherà a Pescara, poi si vedrà per il futuro. Tante le persone che hanno atteso il suo arrivo per le visite mediche, in primis il presidente Sebastiani e il ds Pasquale Foggia. Nel mezzo proprio la figura di Marco Verratti che ha acquistato delle quote del club ed è diventato fondamentale per il ritorno di Insigne in squadra come ammesso dallo stesso attaccante: "Ho un ottimo rapporto con il presidente e il direttore ma la ciliegina l'ha messa Verratti – ha spiegato -. Con Marco ci sentiamo tutti i giorni, ha spinto molto".

Le prime parole di Lorenzo Insigne da nuovo giocatore del Pescara, riportate da Rete 8, spiegano proprio questo: "Sono molto contento di essere qui e spero di ottenere la salvezza – ha detto -. Ancora devo parlare con compagni e mister ma Pescara è una piazza importante che merita di restare in Serie B". E sempre a proposito della stagione in corso che vede il Pescara ultimo in classifica in serie cadetta ha ribadito: "Qui mi sono sempre trovato benissimo e spero di arrivare alla salvezza".

Detto di Verratti che ha spinto per il suo ritorno in Abruzzo, Insigne è stato poi chiamato anche a rispondere a una domanda su Zeman, artefice da allenatore di quel miracolo Pescara: "È sempre nel mio cuore, lui mi ha lanciato, in questi giorni non mancherà l'occasione di chiamarlo e parlarci". A questo punto poi, se l'appetito vien mangiando, a qualcuno è venuta l'idea di chiedere a Insigne se fosse il caso o no di far tornare pure Immobile. L'ex Napoli risponde: "Non ha bisogno che io gli faccia da sponsor e venire qui, lui saprà lui cosa fare".