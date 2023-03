Lopetegui si presenta in sala stampa con tre pizze: è il frutto di un rituale con la squadra Julen Lopetegui, allenatore del Wolverhampton, si è presentato in sala stampa stringendo tra le mani tre cartoni della pizza. L’allenatore degli inglesi ha voluto offrirle a tutti i presenti: ma tutto questo è frutto di un rituale ben preciso con la squadra.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Wolverhampton occupa attualmente il tredicesimo posto nella classifica di Premier League. I "lupi", allenati da Julen Lopetegui, ex tecnico di Real Madrid e Siviglia con un passato nella Federazione spagnola nei panni di Ct delle giovanili della Roja e con la Nazionale maggiore, sono reduci dalla brillante vittoria per 1-0 contro il Tottenham di Antonio Conte. Un risultato importante che cancella completamente la sconfitta di Liverpool e soprattutto consente ai Wolves di chiudere una partita senza subire gol. L'ultima volta che la squadra di Lopetegui ha concluso una partita con la porta inviolata, è stato lo scorso 4 febbraio contro lo stesso Liverpool.

Poco più di un mese dopo quindi, il Wolverhampton è riuscito a non subire gol per giunta contro una squadra temibile come il Tottenham. Sarebbe stato questo, secondo il giornalista Liam Keen del Daily, il motivo per cui Lopetegui si è presentato in sala stampa alla presenza di diversi giornalisti, stringendo tra le mani ben tre cartoni della pizza più una busta chiusa che evidentemente conteneva fritti di varia natura. Una sorpresa graditissima che ha visto la partecipazione anche dei suoi collaboratori che si sono prodigati di portare piatti e posate a tutti i presenti. Un gesto di gentilezza ma che in realtà nasconde un significato ben preciso.

Lo spagnolo quando è entrato in sala stampa ha detto a tutti i presenti: "Questo è per la porta inviolata". Ecco, è questo il motivo, ma perché proprio delle pizze? Secondo James Nursey del Daily Mirror, il gesto di Lopetegui è stato il risultato di una scommessa, anzi, una sorta di rituale che solitamente porta avanti con la squadra. Pare infatti che Lopetegui desideri premiare i suoi giocatori quando non subiscono gol al termine di una partita. I media vicini al Wolverhampton riferiscono come l'allenatore porti spesso la squadra fuori a cena quando sono in ritiro pagando lui stesso la cena. Ma non è tutto. Lopetegui organizza anche giornate di team building, alcune delle quali includono anche le famiglie dei giocatori.

Questa sembra essere dunque la linea presa da Lopetegui con il Wolverhampton in questo momento. L'allenatore spagnolo vuole la serenità assoluta per la sua squadra e anche da queste piccole cose si possono ottenere ottimi risultati. In questo caso sembra proprio che le pizze siano state ovviamente portate alla squadra. Quei tre cartoni avanzati però l'allenatore degli inglesi ha voluto condividerli con i giornalisti proprio per cercare di fare gruppo con tutti coloro i quali vivono quotidianamente la squadra.