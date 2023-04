Lopes è una furia incontenibile a fine partita: trattenuto a stento rischia la rissa coi propri tifosi Alla fine di Lione-Marsiglia di Ligue 1 Antohny Lopes, eletto MVP in campo, si è scatenato contro i suoi stessi ultrà che hanno contestato ferocemente lui e la squadra sconfitta al 91′ su autogol.

A cura di Alessio Pediglieri

I due volti di Anthony Lopes, il portiere dell'Olympique Lione si sono palesati domenica sera, in occasione della 32a giornata di Ligue 1 che vedeva i padroni di casa sfidare il Marsiglia, seconda forza in classifica. Perdendo amaramente, in pieno recupero per un autogol nato da un errore difensivo imperdonabile. L'estremo del Lione è stato una furia in campo, l'MVP del match parando l'impossibile, ma di fronte alla contestazione dei tifosi lo è diventato anche dopo il 90′, scagliandosi contro la propria curva.

La stagione dell'Olympique Lione non sta proprio andando come avrebbe voluto con la squadra da sempre ai bordi della Zona Europa in campionato che è stata compromessa domenica nel big match al Parc Olympique, dove si è consumata una atroce beffa per i padroni di casa di Laurent Blanc sconfitti al 91′ su autogol di Malo Gusto. Se nelle ultime settimane si era riaccesa una lontana speranza di qualificazione, l'ultimo k.o. suona quasi come una campana a morto per un sogno diventato inaccessibile. E che ha scatenato frustrazione e rabbia tra alcuni tifosi che a fine gara sono andati in escandescenza.

Protagonista per 90 minuti è stato Anthony Lopes, l'estremo del Lione che ha fornito una prestazione di grande livello e ha permesso alla sua squadra di rimanere in partita sotto la supremazia quasi assoluta del Marsiglia di Tudor che è riuscito a trovare i tre punti solamente a tempo scaduto e fortunosamente, ma coronando una gara che li ha confermati seconda forza stagionale dietro al PSG. Lopes, eletto MVP del match, non ha però accettato quanto stava accadendo in curva mentre i suoi compagni raggiungevano il sottopassaggio per gli spogliatoi e così si è scagliato contro i suoi stessi tifosi.

Leggi anche La risposta di Leao e Kvaratskhelia alle stucchevoli polemiche: a fine partita si cercano subito

Nei video che circolano sui social si vede chiaramente il portiere del Lione nel bel mezzo di un teso scambio di vedute con i propri tifosi a tal punto che Lopes viene addirittura palesemente trattenuto da altre persone del club accorse attorno a lui, e infine allontanato, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Uno scatto di ira e di sfogo, che Anthony Lopes finisce conclude provando a ritornare sui propri passi, per rivolgersi ai tifosi che lo sfidano ancora, prima di fare rientro negli spogliatoi. "Anthony Lopes è stato incredibile", dirà poi Laurent Blanc che poi è intervenuto sui concitati momenti finali: "Smettiamola di guardare quello che succede altrove e prendiamoci cura di noi stessi. Mancano ancora sei partite, è inutile polemizzare adesso".

Scene d'esultanza in casa Marsiglia con uno show finale di Igor Tudor, incontenibile per un successo oramai considerato impossibile. Ma non appena fischiato il 90′, l'ex Juve non riesce più a controllarsi, esultando come un pazzo con il proprio staff e poi regalando uno ‘spogliarello' particolare dedicato ai propri tifosi accorsi a Lione. Amarezza e frustrazione invece per i padroni di casa, tutte raccolte dal commento acre e chiaro di Dejan Lovren col difensore affranto dall'errore finale, che ha condannato l'Olympique a restare al 7° posto in classifica: "Una merda… non abbiamo bisogno di commettere certi errori e perdere questi palloni. È un peccato. Mancavano trenta secondi, non tutti siamo rimasti concentrati fino alla fine, facendo sbagli inaccettabili"