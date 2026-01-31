L’omaggio di De Laurentiis per Rocco Commisso prima di Napoli-Fiorentina: un gesto di eleganza e rispetto

Prima del fischio d’inizio di Napoli-Fiorentina, Aurelio De Laurentiis ha compiuto un gesto di grande classe verso il club toscano e ha consegnato agli ospiti una maglia personalizzata con la scritta “Commisso 5”, tributo simbolico in memoria di Rocco Commisso, presidente viola scomparso il 16 gennaio 2026 a 76 anni.

"Con Rocco Commisso se ne va una persona di grande spessore umano e imprenditoriale". Sui social il presidente del Napoli aveva ricordato così Commisso nei minuti successivi alla notizia della sua scomparsa: "La mia sincera vicinanza alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alle sorelle Italia e Raffaelina, e a tutta la sua famiglia. Un'enorme perdita anche per la Fiorentina e per il calcio italiano".

L'omaggio di De Laurentiis per Commisso prima di Napoli-Fiorentina

Allo stadio Diego Armando Maradona, prima della partita tra Napoli e Fiorentina Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, ha omaggiato la moglie e il figlio di Rocco Commisso, donando un mazzo di fiori e una maglia azzurra speciale, con il nome del presidente della Fiorentina scomparso il 16 gennaio scorso, come mostrano le immagini di DAZN.

Nelle scorse ore è stata rivelata la presenza di un fedelissimo di Aurelio De Laurentiis a Firenze, il dirigente Tommaso Bianchini, alla celebrazione in Duomo per l'ultimo saluto a Rocco Commisso dopo i funerali di New York: tra il presidente del Napoli e lo scomparso numero uno viola c'era stima e rispetto. Per questo motivo ADL ha voluto questo momento di ricordo prima del fischio d'inizio del match tra le due squadre.

Questo il comunicato ufficiale del Napoli dopo la morte di Commisso: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, Antonio Conte, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli partecipano all’enorme dolore della famiglia e del Club viola per la scomparsa del Presidente Rocco Commisso".