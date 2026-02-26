Locatelli distrutto dopo Juve-Galatasaray: “Mi viene da piangere. All’andata è successo un episodio”

Manuel Locatelli si presenta distrutto ai microfoni della TV dopo Juventus-Galatasaray: "Onestamente mi viene da piangere, per come ci abbiamo creduto e per quello che abbiamo dato. Credo che abbiamo dato il cuore, qualcosa di più. Grazie di cuore a tutti i miei compagni , grazie di cuore allo stadio, oggi era incredibile. Sono partite che rimangono nel cuore, purtroppo non abbiamo raccolto niente. Però abbiamo raccolto un'energia che ci dobbiamo portare da qui alla fine dell'anno".

I rimpianti di Locatelli per la gara di andata col Galatasaray: "Purtroppo è successo un episodio"

Poi il capitano bianconero torna con la mente a quanto accaduto all'andata a Istanbul e il rimpianto diventa enorme: "Purtroppo all'andata è successo un episodio che ha complicato la gara di oggi". Chiaro il riferimento all'espulsione di Cabal sul 3-2, alla quale poi è seguito il crollo che ha portato al 5-2 finale per il Galatasaray. Un risultato che si è rivelato un macigno che ha reso poi vana la vittoria al ritorno per 3-2.

L’esultanza di Manuel Locatelli dopo aver realizzato il rigore dell’1–0 in Juve–Galatasaray

Il capitano traccia la via per la Juve: " Con il mister siamo sulla strada giusta"

"So solo che abbiamo dato l'anima – continua Locatelli, che stasera ha realizzato il calcio di rigore dell'1-0 – Tutto quello che chiedo sempre e che cerco di mettere sempre è l'anima, il cuore, oggi credo che si sia visto da ogni giocatore, da ogni persona che c'era fuori, e quindi questo è quello che ci dobbiamo portare dentro e andare avanti così. Questa è la Juve che volevamo? Sì, è quello che dobbiamo ambire a essere sempre, perché poi alla fine è la continuità che ci permette di fare risultati o meno, e bisogna cercare di avere sempre questo livello. Con il mister siamo sulla strada giusta, penso che si stia vedendo anche se le ultime le abbiamo perse, però non dobbiamo perdere la consapevolezza, non dobbiamo perdere quello che siamo, oggi credo che lo abbiamo dimostrato ancora una volta".

Nessuna voglia da parte del capitano della Juve di colpevolizzare Thuram o Zhegrova per le occasioni sbagliate: "Oggi credo che bisogna solo farci i complimenti, gli errori possono succedere, però alla fine conta come reagiamo agli errori, ora abbiamo una partita importante con la Roma e dobbiamo pensare a quello".