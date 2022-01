Lo Zenit all’improvviso sfotte la Roma e riaffiorano ruggini dal passato: “Siete forse tristi?” Lo Zenit San Pietroburgo sfotte su TikTok la Roma con un contenuto particolare e un riferimento ad una speciale partita del passato. Tra i due club c’è un conto aperto.

A cura di Marco Beltrami

Lo Zenit ha chiuso il 2021 con un "favore" ad una squadra italiana. I russi grazie al pareggio imposto al Chelsea in Champions hanno permesso alla Juventus di qualificarsi agli ottavi come prima, ottenendo poi un sorteggio più alla portata (hanno pescato il Villarreal). Poche settimane dopo però, in occasione del passaggio al nuovo anno, la società di San Pietroburgo si è resa protagonista di una situazione diametralmente opposta con un'altra società della Serie A, ovvero la Roma, con la quale c'è un conto aperto da tempo. Uno sfottò gratuito su TikTok, che è risultato sgradito ai tifosi giallorossi, ma ha fatto sorridere quelli della Lazio che si sono complimentati con lo Zenit.

La querelle tra la Roma e lo Zenit è iniziata dopo il 2018 per colpa di un calciatore. Nell'estate di quell'anno infatti, il brasiliano Malcom, sembrava pronto a diventare un nuovo giocatore della società capitolina che sui propri canali aveva ufficializzato il raggiungimento dell'accordo con il Bordeaux, club proprietario del suo cartellino. All'improvviso però ecco il colpo di scena con il Barcellona che scippò letteralmente Malcom alla Roma, sfruttando la volontà del diretto interessato di approdare in blaugrana facendo infuriare la dirigenza della società italiana.

In realtà Malcom al Barcellona fece flop, ed ecco allora che nel 2019 arrivò il trasferimento allo Zenit San Pietroburgo a titolo definitivo. I russi quando annunciarono ufficialmente Malcom, decisero di provocare la Roma. Come? Con un video di presentazione, in cui tra tutte le maglie indossate dal calciatore in carriera c'era anche quella della Roma, grazie ad un fotomontaggio. Una situazione che spinse il club capitolino a reagire sui social con altrettanto sarcasmo: "Molto orgogliosi di averti avuto con noi, Malcom. Adesso porta tutta quella grandezza nel campionato russo. Buona fortuna allo Zenit"

A distanza di alcuni anni, e in maniera del tutto gratuita ecco che lo Zenit San Pietroburgo è tornato alla carica. Questa volta però Malcom non c'entra: sul profilo ufficiale TikTok dello Zenit è stato caricato un video che chiede agli utenti: "Sei triste nel nuovo anno?". La risposta arriva con le immagini del tracollo clamoroso della Roma contro i norvegesi del Bodo/Glimt in Conference League, accompagnate da queste parole: "Guarda come si difende la Roma contro Bodo/Glimt". Il tutto con due cartoni animati con i loghi di Zenit e Bodo/Glimt che si lasciano andare alle risate. E chissà che anche in questo caso non arrivi la risposta della Roma, sempre via social