Lo stratagemma dell’arbitro Issa Sy, che tira fuori il cartellino rosso ma non espelle nessuno

Il tirare fuori un cartellino rosso rientra nelle normali dinamiche del gioco del calcio. Questa volta però quella che è una scena comune, è diventata insolita e particolare grazie all'arbitro senegalese Issa Sy assoluto protagonista nel match di CAF Champions League tra Esperance Tunisi e Al Ahly. Infatti il direttore di gara ha utilizzato il rosso, senza però di fatto espellere nessuno.

Cosa è successo tra Esperance Tunisi e Al Ahly

L'episodio in questione si è verificato al termine del match valido per la massima competizione continentale africana vinto dall'ES con il risultato di 1-0. Decisivo un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano rivisto poi anche grazie alla moviola in campo. Una scelta che ha fatto arrabbiare e non poco gli ospiti che hanno iniziato a protestare, sia in campo che in panchina. Irremovibile ovviamente Issa Sy, che si è reso conto di quanto gli animi si stessero surriscaldando.

L'arbitro Issa Sy si è accorto delle polemiche

Dopo il gol dal dischetto di Tougai non ci sono state ulteriori emozioni e il clima è rimasto particolarmente acceso anche nel quarto d'ora finale. Dopo il triplice fischio solite situazioni di campo, con i padroni di casa a festeggiare e tutto l'Al Ahly frustrato. In questo scenario l'arbitro si è posizionato a bordo campo con i suoi collaboratori per il classico terzo tempo e ha messo mano al taschino. Da qui ha estratto il cartellino rosso, senza però sventolarlo a nessuno dei presenti ma tenendolo in mano.

Il motivo di questa decisione? La volontà di avvisare in modo preventivo soprattutto gli ospiti: Issa Sy sarebbe stato pronto ad espellere chiunque avesse esagerato con le proteste, senza alcun problema. È rimasto così per diversi minuti utilizzando il cartellino come deterrente. Il tentativo è andato a buon fine, con i calciatori e lo staff tecnico consapevoli che un'eventuale espulsione sarebbe costata la squalifica anche in vista del match di ritorno.