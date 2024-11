video suggerito

Lo scherzo dei tifosi del Liverpool per disturbare il Real Madrid, lo hanno fatto ancora: un anno fa andò male Erano circa le due di notte quando si sono avvertite le detonazioni di alcuni petardi di notevoli dimensioni nei pressi dell’Hotel Innside by Meliá, s’è ripetuta la stessa scena in occasione degli ottavi della scorsa edizione di Champions. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Fuochi d'artificio sparati nella notte per disturbare il sonno dei calciatori del Real Madrid. Succede anche a Liverpool, soprattutto se l'avversario è di quelli che evocano brutti ricordi. Le due finali di Champions perse (3-1 nel 2018 per gli errori incredibili di Karius, 1-0 nel 2002) e le cinque sberle prese sul muso due anni fa costituiscono un buon motivo per i tifosi dei Reds che sperano questa sera di consumare una piccola vendetta contro un avversario non al meglio della condizione. Ad Anfield Road, per la quinta giornata, arriva una squadra decimata dalle assenze per infortunio (materia di scontro dialettico in conferenza stampa tra Ancelotti e i media). Pesante quello di Vinicius che rende ‘meno pericoloso' l'attacco degli spagnoli.

Il desiderio di vendetta dei Reds, può spingere i blancos ai margini della zona playoff

E se il Milan poche settimane fa è riuscito a fare l'impresa al Bernabeu perché non replicare il copione in una serata di Coppa speciale? C'è un motivo in più per battere le merengues: sono reduci da due sconfitte di fila e in classifica distanti dalle prime otto posizioni (attualmente sono al 21° posto, quasi fuori anche dalla zona playoff), al contrario del Liverpool che con una vittoria tornerebbe in testa al posto dell'Inter. Sbarrare il passo verso i sedicesimi è pensiero stupendo che accarezza l'animo dei tifosi. Per preparare il terreno hanno pensato bene di agire alla vecchia maniera, ricorrendo a uno di quei trucchi già utilizzati tante volte: fare esplodere all'esterno dell'albergo dove soggiorna il Real Madrid artifici pirotecnici luminosi e rumorosi, abbastanza per arrecare noie nelle ore notturne.

Stesso copione di due anni fa, ma i fuochi d'artificio li fece il Real ad Anfield

Uno scherzo innocente che testimonia l'attesa per un match importante, molto sentito. Erano circa le due di notte quando si sono avvertite le detonazioni di alcuni petardi di notevoli dimensioni nei pressi dell'Hotel Innside by Meliá, s'è ripetuta la stessa scena già vista un anno fa, in occasione degli ottavi di finale giocati a Liverpool. Il match prese una brutta piega e, dopo un avvio di bruciante, finì in disfatta per i Reds. Il doppio vantaggio segnato in pochi minuti da Darwin Nunez e Salah scatenò il Real Madrid che pareggiò nel giro di un quarto d'ora con Vinicius (doppietta) e passò in vantaggio alla fine del primo tempo con Militao. Nella ripresa l'uno-due micidiale di Benzema mortificò la squadra di casa, infliggendo un 5-2 tremendo alla formazione inglese (fuori dalla Coppa).

