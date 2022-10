Liverpool-Manchester City dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni Liverpool-Manchester City è uno dei match più interessanti della Premier League e del panorama calcistico europeo: ad Anfield Road si affrontano le squadre di Klopp e Guardiola. Diretta TV e streaming su Sky e NOW.

A cura di Vito Lamorte

Liverpool-Manchester City è una diventata la sfida che più tra tutte ha caratterizzato la corsa al titolo in Premier League negli ultimi anni: oggi le squadre stanno attraversando un momento molto diverso ma si tratta di una partita che può regalare sempre delle sorprese. I Reds hanno bisogno di una vittoria per poter riavvicinarsi alla zona Champions e non vedere la vetta allontanarsi in maniera definitiva mentre i campioni d'Inghilterra in carica vogliono restare agganciati all'Arsenal capolista, in attesa in un passo falso dei Gunners. Le formazioni di Jurgen Klopp e Pep Guardiola si sfidano ad Anfield Road oggi, domenica 16 ottobre 2022, alle ore 17:30: la gara verrà trasmessa in Italia in diretta TV e streaming da Sky.

Il Liverpool nell'ultimo turno ha perso per 3-2 all'Emirates contro l'Arsenal e scivolando a -14 punti dalla vetta ma in Champions League hanno rifilato 7 gol ai Rangers e ipotecato il passaggio agli ottavi mentre i Citizens hanno pareggiato contro il Copenaghen nel massimo torneo continentale ma in campionato vengono dalla vittoria per 4-0 contro il Southampton con l'ennesima rete di Erling Haaland.

Le probabili formazioni di Liverpool-Manchester City. Klopp dovrebbe scegliere Firmino al centro dell'attacco, ma nelle ultime ore sono in rialzo le chance di Darwin Nunez. Guardiola punta sul tridente delle meraviglie formato da Grealish, Haaland e Foden.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Van Dijk, Konaté, Tsimikas; Thiago, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Jota.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Akanji, Dias, Aké, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Grealish, Haaland, Foden.

Partita: Liverpool-Manchester City

Quando si gioca: domenica 16 ottobre 2022

Dove si gioca: Anfield Road, Liverpool

Orario: 17:30

Canale TV: Sky

Diretta streaming: Sky-Go, Now

Competizione: Premier League, 11a giornata

Dove vedere Liverpool-Manchester City in diretta TV

La partita tra Liverpool e Manchester City si potrà seguire in diretta TV in Italia sui canali Sky, più precisamente su Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport 4K (numero 213). La telecronaca sarà affidata a Massimo Marianella.

Liverpool-Manchester City, dove vederla in streaming

Il match di Anfield Road si potrà vedere anche in diretta streaming tramite l'app di Sky Go, scaricabile su dispositivi mobile e fissi. La super sfida tra Reds e Citizens è disponibile anche su NOW, che dà la possibilità agli utenti di acquistare il singolo evento.

Premier League, le probabili formazioni di Liverpool e Manchester City

Jurgen Klopp deve fare alcune scelte forzate a causa dello stato di forma di alcuni singoli: per questo motivo dovrebbe esserci Gomez con van Dijk, Konaté e Tsimikas davanti ad Alisson. In mediana Elliot insidia Thiago, ma dovrebbe spuntarla il brasiliano. Il tridente dovrebbe essere formato da Salah, Firmino e Jota ma Nunez potrebbe essere la sorpresa dell'ultim'ora.

Pep Guardiola non ha intenzione di cambiare la formazione che sta facendo benissimo da diverse gare. Ederson tra i pali con Akanji, Dias, Aké e Cancelo in difesa; a centrocampo Bernando Silva, Rodri e De Bruyne con Grealish, Haaland e Foden in attacco.

