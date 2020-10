Il Liverpool ha acquistato un altro portiere. Il club campione d'Inghilterra sul proprio sito ufficiale ha ufficializzato il colpo di mercato Marcelo Pitaluga, portiere del Fluminense classe 2002. L'erede di Alisson è già in casa e presto avrà modo anche di vedere il suo idolo da vicino: "Si allenerà con la prima squadra e giocherà per le squadre dell'Academy".

Il Liverpool annuncia l'acquisto di Pitaluga

Con un lunghissimo post sul proprio sito ufficiale il club della squadra campione in carica in Premier League ha ufficializzato Pitaluga, che con il Brasile ha vinto il Mondiale Under 17 lo scorso novembre, e che nonostante la giovane età è stato già in panchina durante due partite del campionato del Fluminense. Ora sarà nella stessa squadra di Alisson, fino a pochi giorni fa era in quella di Muriel Becker, il fratello del numero uno dei Reds. Il portiere classe 2002 ora si allenerà a Melwood, lavorerà con la prima squadra, ma giocherà con le squadre dell'Academy. Il responsabile dei portieri John Achterberg ha spiegato perché il Liverpool ha deciso di investire su di lui:

L'ho visto per la prima volta ai Mondiali. Stavo controllando tutti i portieri e guardando l'età. Vidi che era nella rosa dei Mondiali di un anno più giovane del resto della squadra, allora pensai che valesse la pena dare un'occhiata perché normalmente hai due portieri della stessa età, ma se hai qualcuno che è un anno più giovane penso che possa essere davvero forte. Era alla Fluminense; abbiamo viste alcune partite, lo hanno fatto anche tutti gli altri allenatori dei portieri: Jack Robinson e gli allenatori dell'Academy Mark Morris e Taff Neil Edwards.

Ma decisivo è stato proprio l'intervento di Alisson che ha chiesto informazioni al fratello Muriel: “Ho chiesto ad Ali di parlare con suo fratello per vedere come va e come sta. Ali ha parlato con suo fratello e Ali è andato ad allenarsi lì. Abbiamo visto un pò dell'allenamento e dalle partite che stava giocando per le riserve in Brasile. "Aveva già 16 anni nella squadra di riserva lì, quindi pensi anche, si fidano di lui per giocare già nelle riserve a 16 anni".