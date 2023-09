Lite tra Cassano e Adani dopo una partita di padel a Formentera: “È successo un macello” Lo scorso luglio, a Formentera, dopo una partita di padel, giocata su fronti opposti, hanno litigato Daniele Adani e Antonio Cassano, due amici che da anni fanno parte della Bobo Tv.

A cura di Alessio Morra

Bobo Vieri, Nicola Ventola, Antonio Cassano e Daniele Adani sono quattro ex calciatori e sono soprattutto quattro grandissimi amici, che da oltre tre anni alla ‘Bobo Tv‘ commentano le vicende del calcio italiano e internazionale, e lo fanno nel loro stile. Un programma quello che produce sempre considerazioni, che talvolta sono assai polemiche. L'unità del gruppo è sempre forte. Ma a volte anche ai grandi amici può capitare di litigare. Una discussione, più o meno accesa, capita a tutti. Adani e Cassano hanno litigato due mesi fa, sono volate parole grosse a Formentera, poi l'armonia è tornata. La storia è stata raccontata proprio dai protagonisti, aiutati dall'ex nerazzurro Ventola.

Il nastro si riavvolge e si torna al mese di luglio, quando a Formentera una serie di ex calciatori (il 12 di quel mese) festeggiano il 50° compleanno di Vieri. Oltre ai suoi partner della Bobo Tv ci sono anche Matri e Brocchi, insieme ad altri calciatori. Il giorno successivo Adani e Cassano giocano a padel, lo fanno su fronti opposti e quando l'incontro termina hanno una discussione, piuttosto accesa, scappa qualche parola di troppo. Il caso si chiude subito, o quasi. Può capitare. Soprattutto poi a degli ex calciatori che sono stati abituati ad avere discussioni anche con compagni di squadra, persino in campo.

Il giorno seguente, però, a Formentera non si parla d'altro. Ventola ignaro di tutto scopre della lite mentre è al bar per fare colazione. Sono persone che nemmeno conosce a dirgli che Adani e Cassano hanno avuto una litigata feroce: "Mi hanno detto che è successo un macello". L'ex attaccante è sorpreso e resta sulla difensiva (in quelle ore non andando a parlare né con l'uno né con l'altro).

Poi si chiarisce tutto. Prima a Formentera e poi nella diretta della Bobo Tv, dove Adani e Cassano raccontano le rispettive versioni, e confermano qualche parolina di troppo, ma non la lite furibonda.

L'ex difensore di Inter, Brescia e Fiorentina dice: "Anche io il giorno dopo quando sono andato al bar per la colazione ho sentito questo. Mi hanno parlato della lite tra me e Antonio. Ero stupito, perché comunque già poche ore dopo la lite, in quel pomeriggio, eravamo insieme. Quando succede qualcosa in campo resta lì e finisce". Cassano lo interrompe: "Va beh, è stata colpa mia". Adani continua e aggiunge: "Cassano è venuto da me per scusarsi e si è poi stupito che tutti sapevano cosa fosse successo. A quel punto gli ho detto: ‘Se facciamo una cosa' davanti a 40 persone è chiaro che tutta l'isola poi parlerà di questo".