Il dito medio di Antonio Conte. Gli insulti di Andrea Agnelli in diretta TV nei confronti del tecnico. L'alterco a margine di Juventus-Inter, la lite a distanza, il battibecco tra Bonucci e l'ex allenatore, il botta e risposta nella pancia dello stadio tra Oriali e Paratici hanno trasformato la sfida di Coppa Italia in un match senza esclusione di colpi… la maggior parte dei quali sferrati sotto la cintura. Non un bello spettacolo per il calcio nostrano a giudicare dal riverbero avuto all'estero di quell'episodio. Paolo Bonolis, conduttore televisivo e showman, ha il cuore colorato di nerazzurro e non risparmia stoccate al presidente della ‘vecchia signora'

La signorilità della famiglia Agnelli si è mostrata un'altra volta – ha ammesso durante l'intervento a Gazzetta Talk -. Così come Bonucci… dice che si deve rispettare l'arbitro ed è il primo a strillare sempre, che sia in campo oppure in panchina. Da che pulpito… Evidentemente in casa bianconera si usano due pesi e due misure.

Il più alto (e al tempo stesso più basso) della serata dell'Allianz Stadium è stata l'inquadratura sul massimo dirigente bianconero: c'è voluto poco per decifrare il labiale e interpretare le espressioni, rabbiose, rivolte verso l'ex tecnico.

Gli insulti del presidente Agnelli? È l'arroganza che porta a questo. Conte ha un carattere che s'infiamma subito, e mi sta bene, ma gli altri non sono angioletti scesi dalle nuvole…

Vecchie ruggini. Così hanno definito il rapporto tra Conte e Agnelli, compromesso da quanto accaduto in passato: dalla frase molto critica sulla campagna acquisti del club fino alla decisione di mollare tutto in piena estate e andare via. Il resto, almeno nella gara di martedì sera, lo hanno fatto la tensione agonistica e la consapevolezza che una gara tra Inter e Juventus non potrà mai essere ‘normale'.