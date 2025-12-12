L’Italia supera la Spagna nel Ranking Uefa: è lotta con la Germania per il posto extra in Champions

Non c'è stato il filotto, ma il bottino è stato eccezionale per l'Italia nell'ultima tornata complessiva delle coppe europee del 2025. Cinque vittorie per le squadre di Serie A. Hanno perso ‘solo' Inter e Napoli. I successi del giovedì di Roma, Bologna e Fiorentina danno un bel bottino all'Italia, che torna prepotentemente a lottare per il posto extra in Champions League. La Spagna è stata messa alle spalle, davanti ci sono l'inarrivabile Inghilterra e la Germania.

Due successi in Champions e due in Europa League

Atalanta e Juventus hanno ottenuto tre punti pesanti in Champions League. Entrambe le squadre hanno scalato così la classifica della fase a campionato. Roma e Bologna hanno fatto la stessa cosa in Europa League, mentre la Fiorentina è ritornata al successo in Conference. Cinque successi e due ko, quelli del Napoli in casa del Benfica e dell'Inter, piegata da un rigore del Liverpool nel finale di partita.

Jonathan David e Winston McKennie hanno deciso Juventus–Pafos.

Sorpassata la Spagna

L'Italia sale così a 11.071 e allunga sulla Spagna, che frena a causa dei risultati in Champions (ko il Real Madrid e il Villarreal, pari per l'Athletic Bilbao) ed ha 10.609. Davanti ci sono l'Inghilterra, che il posto extra sembra averlo già garantito – ha un coefficiente di 13.166 – con nove squadre in corsa e tutte praticamente certe di continuare la corsa (almeno) a febbraio, e la Germania, sulla quale l'Italia ora si trova a fare la corsa.

Davanti Germania e Inghilterra

Le squadre della Bundesliga producono 11.660. Un punteggio ragguardevole se si pensa che comunque sono arrivati dei pareggi in Champions, in particolare il 2-2 del Borussia Dortmund con il Bodo Glimt. La classifica non è comunque quella definitiva di fine anno solare, perché la prossima settimana c'è l'ultima giornata della fase a gironi della Conference League e quindi qualche piccolo cambiamento ci sarà.

La Fiorentina è ritornata al successo, 2–1 alla Dinamo Kiev.

La classifica Uefa per il posto extra in Champions League