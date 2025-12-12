Calcio
L’Italia supera la Spagna nel Ranking Uefa: è lotta con la Germania per il posto extra in Champions

Cinque vittorie per l’Italia in questa tre giorni di coppe europee. Le squadre di Serie A avanzano su quelle della Liga, ma sono al terzo posto del ranking che assegna un posto extra in Champions League l’anno prossimo.
A cura di Alessio Morra
Non c'è stato il filotto, ma il bottino è stato eccezionale per l'Italia nell'ultima tornata complessiva delle coppe europee del 2025. Cinque vittorie per le squadre di Serie A. Hanno perso ‘solo' Inter e Napoli. I successi del giovedì di Roma, Bologna e Fiorentina danno un bel bottino all'Italia, che torna prepotentemente a lottare per il posto extra in Champions League. La Spagna è stata messa alle spalle, davanti ci sono l'inarrivabile Inghilterra e la Germania.

Due successi in Champions e due in Europa League

Atalanta e Juventus hanno ottenuto tre punti pesanti in Champions League. Entrambe le squadre hanno scalato così la classifica della fase a campionato. Roma e Bologna hanno fatto la stessa cosa in Europa League, mentre la Fiorentina è ritornata al successo in Conference. Cinque successi e due ko, quelli del Napoli in casa del Benfica e dell'Inter, piegata da un rigore del Liverpool nel finale di partita.

Sorpassata la Spagna

L'Italia sale così a 11.071 e allunga sulla Spagna, che frena a causa dei risultati in Champions (ko il Real Madrid e il Villarreal, pari per l'Athletic Bilbao) ed ha 10.609. Davanti ci sono l'Inghilterra, che il posto extra sembra averlo già garantito – ha un coefficiente di 13.166 – con nove squadre in corsa e tutte praticamente certe di continuare la corsa (almeno) a febbraio, e la Germania, sulla quale l'Italia ora si trova a fare la corsa.

Leggi anche
L'Italia recupera posizioni nel Ranking Uefa che assegna il posto extra in Champions League

Davanti Germania e Inghilterra

Le squadre della Bundesliga producono 11.660. Un punteggio ragguardevole se si pensa che comunque sono arrivati dei pareggi in Champions, in particolare il 2-2 del Borussia Dortmund con il Bodo Glimt. La classifica non è comunque quella definitiva di fine anno solare, perché la prossima settimana c'è l'ultima giornata della fase a gironi della Conference League e quindi qualche piccolo cambiamento ci sarà.

La classifica Uefa per il posto extra in Champions League

  1. Inghilterra 13.166
  2. Germania 11.660
  3. Italia 11.071
  4. Spagna 10.609
  5. Portogallo 10.600
  6. Polonia 10.406
  7. Francia 10.214
  8. Cipro 10.000
  9. Danimarca 9.500
  10. Grecia 8.425
Europa League
