video suggerito

L’Italia di Spalletti distrutta all’estero: “Mai nella storia campioni in carica così” Un editoriale sul principale quotidiano sportivo spagnolo fa a pezzi l’Italia di Spalletti: “È sicuramente il campione d’Europa che difende il suo titolo con il minor potere intimidatorio della storia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

661 CONDIVISIONI condividi chiudi

La speranza è che l'Italia vista ieri a Bologna contro la Turchia abbia pagato il richiamo di preparazione fatto a Coverciano in questi ultimi giorni, oltre alle scelte di un Luciano Spalletti che aveva bisogno di sciogliersi gli ultimi dubbi sui tre tagli che dovrà fare in vista dell'elenco definitivo dei 26 convocati per gli Europei che iniziano tra una decina di giorni. Un palo di Cristante e poco altro, in un match povero di emozioni e giocato su ritmi bassi, chiaramente con la compartecipazione della squadra di Montella. Un'esibizione bocciata dal pubblico del Dall'Ara, che al termine del match ha fischiato impietosamente gli azzurri. E all'estero ci sono andati giù pesanti, stroncando questa Italia cui non viene data alcuna possibilità di ripetere il successo di Euro 2021.

In Spagna stroncano l'Italia: "Non inganna nessuno"

Il principale quotidiano sportivo spagnolo, Marca, non usa mezze misure per giudicare la nazionale azzurra, alla luce di quanto visto martedì sera. "L'Italia non inganna nessuno" è il titolo che già fa capire il taglio, specificato ulteriormente nel sommario: "Pessima immagine della squadra di Spalletti".

Una rovesciata di Mateo Retegui finita altissima durante Italia-Turchia

Nessuno come questa Italia in passato è il giudizio senza appello all'interno del pezzo, e non è un complimento: "È sicuramente il campione d’Europa che difende il suo titolo con il minor potere intimidatorio della storia. Ma la cosa peggiore non è stato il risultato. L'immagine di una squadra senza mordente e senza ritmo di gioco è stata la peggiore analisi che si possa ricavare dall'amichevole giocata a Bologna".

Barella e Scamacca sono visti come gli unici che possono salvarci

Vengono fatti poi due nomi che fanno capire quali giocatori dell'attuale rosa dell'Italia siano visti come i nostri migliori elementi, ai quali sono legate le sorti della nazionale agli Europei: "È anche vero che gli azzurri si sono presentati senza il loro giocatore più creativo, Nicolò Barella , e senza il loro presunto riferimento offensivo, Gianluca Scamacca – si legge ancora su Marca – Non è una scusa sufficiente per giustificare novanta minuti di produzione offensiva pari a zero".

Luciano Spalletti sa che c'è molto da lavorare

I bookmakers vedono l'Italia molto indietro

Parole che assomigliano a una sentenza e danno pochissime chance di ripetersi all'Italia in Germania. Ed anche i bookmakers sono d'accordo con questa analisi, dando la vittoria azzurra agli Europei a 15, sesta in ordine di pronostico. Non è che la Spagna che ci sbertuccia sia quotata molto meglio, quarta a 9 alla pari del Portogallo. Inghilterra, Francia e Germania sono le nazionali che secondo i quotisti hanno più probabilità di successo finale. Ma fortunatamente il calcio e lo sport non sono matematica: anche nel 2021 quasi nessuno avrebbe detto che a Wembley saremmo stati noi a sollevare la coppa…