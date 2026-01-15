Lionel Adams è morto cadendo dalla finestra di un palazzo, aveva 31 anni: si indaga per omicidio

Il calciatore russo Lionel Adams è morto cadendo dalla finestra di un palazzo nella regione di Mosca, aveva 31 anni: si indaga per capire se si tratta di suicidio o di omicidio.

Una notizia sconvolgente arriva dalla Russia: Lionel Adams, ex calciatore del CSKA Mosca e convocato in più occasioni nella nazionale russa Under 18, è morto tragicamente nella regione di Mosca dopo essere precipitato dalla finestra di un palazzo. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo le ricostruzioni dei media locali, Adams si trovava in visita a Timur Magomedov, ex calciatore del Rubin Yalta: già nel mese di dicembre l’atleta era rimasto coinvolto in un grave episodio a Zvenigorod, sempre nella regione di Mosca, dove sarebbe stato aggredito, picchiato e raggiunto anche da colpi di arma da fuoco. Stando alle informazioni disponibili, i due avrebbero consumato alcolici in casa prima di uscire, momento in cui sarebbe nato un alterco degenerato in una rissa con persone non identificate.

Un automobilista di passaggio avrebbe cercato di intervenire per fermare lo scontro, ma sarebbe stato a sua volta aggredito. Per riuscire a fuggire, l’uomo avrebbe utilizzato un’arma non letale, esplodendo alcuni colpi. Successivamente, gli atleti si sarebbero spostati in un bar, dove sarebbe scoppiata un’ulteriore rissa. Nonostante le ferite riportate, Adams avrebbe scelto di non presentare denuncia alle autorità.

Leggi anche Alex Felipe è morto a 32 anni dopo un malore in aeroporto: lutto nel mondo del futsal

A confermare il decesso del calciatore è stato lo stesso CSKA di Mosca (PFC) in maniera ufficiale: "Il nostro allievo Lionel Adams è mancato oggi. Aveva solo 31 anni". Una vicenda che, al momento, ha ancora molti lati oscuri e sui quali si sta indagando per capire se si tratta di suicidio o di omicidio.

Una vicenda simile aveva riguardato Buvaisar Saitiev, ex lottatore olimpico vincitore di 3 ori ed ex deputato del Daghestan; che è morto nel marzo 2025 dopo essere caduto da una finestra del terzo piano a Mosca. Le cause non sono mai state ufficialmente chiarite.

Chi era Lionel Adams, calciatore russo morto a 31 anni

Lionel Adams si è formato al CSKA Mosca e ha giocato nella squadra giovanile del club. Ha giocato anche per lo Yenisey del Krasnoyarsk, il KAMAZ del Naberezhnye Chelny, oltre che per club in Kazakistan, Bielorussia e Spagna. Inoltre, è stato convocato nella nazionale russa Under 18.

Adams ha trascorso gran parte della sua carriera nel campionato armeno, dove ha rappresentato l'Urartu (ex Banants) e il Van di Yerevan. All'Urartu ha giocato 35 partite, il numero più alto mai giocato per un singolo club nella sua carriera professionistica, senza contare le giovanili del CSKA.