L’intervista di Dewsbury-Hall interrotta in tv da un boato nello stadio vuoto: non sono brutte notizie

Kiernan Dewsbury-Hall stava rilasciando un’intervista dopo la vittoria dell’Everton sul Burnley quando è stato interrotto da un urlo che ha squarciato il silenzio.

Notte di Premier, notte di emozioni. Ne sa qualcosa Kiernan Dewsbury-Hall che è stato sorpreso durante l'intervista di rito dopo la vittoria dell'Everton contro il Burnley. Lo stadio era quasi del tutto vuoto, ma all'improvviso un piccolo boato ha rotto il silenzio e lasciando di stucco tutti i presenti che si sono chiesti cosa fosse successo. Una scena simpatica che è stata giustificata poco dopo dalle notizie arrivate da un altro campo.

Kiernan Dewsbury-Hall e l'intervista virale dopo la vittoria dell'Everton

Il centrocampista che ha segnato la rete del definitivo 2-0 è stato convocato nello studio allestito a bordo campo nello stadio Hill Dickinson per la solita chiacchierata post-match. Classico copione dunque per Dewsbury-Hall che sembrava molto rilassato. Ad un certo punto però ecco un urlo che ha squarciato il silenzio dell'impianto, seguito poi dalle esultanze di alcuni degli spettatori ancora presenti che non avevano lasciato lo stadio.

Perché i tifosi hanno interrotto l'intervista del calciatore dell'Everton

Nonostante tutto il calciatore dell'Everton è andato avanti, fino a quando il piccolo imbarazzo creatosi è stato rotto dalla presentatrice dell'emittente TNT Sports, Jules Breach che ha capito tutto e lo ha comunicato a Kiernan Dewsbury-Hall. La festa dei tifosi era legata a quanto stava accadendo sul campo del Wolverhampton: al minuto 94 la squadra ultima in classifica è riuscita a battere il Liverpool, regalando così un dispiacere agli acerrimi rivali dell'Everton.

La rete di Andre ha mandato in visibilio dunque i Toffees, che hanno vissuto una serata perfetta. Prima la vittoria sul Burnley e poi la sconfitta dei "cugini", contro il fanalino di coda della Premier. Difficile pensare di meglio per lo stesso Kiernan Dewsbury-Hall che dopo aver sentito la notizia, tra un sorriso e l'altro ha commentato: "Ancora meglio".