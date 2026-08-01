L’Inter stende il Manchester City ai rigori: buona prova da parte di Pavard, Stankovic e Bisseck

Nel test amichevole di lusso ad Hong Kong, l’Inter supera dagli 11 metri il City di Maresca dopo l’1-1 nei 90 regolamentari grazie alle reti di Mubama e Pavard. Al giovane Lavelli l’onore del penalty della vittoria.

Il giovane Lavelli: suo il rigore decisivo che ha regalato la vittoria all'Inter

Un pareggio in rimonta, poi la gioia dai calci di rigore: così si può riassumere l'amichevole consumata in quel di Hong Kong allo Stadio Kai Tai davanti a 50 mila persone tra Manchester City e Inter. Eppure il test ha dato diversi segnali incoraggianti al nuovo corso di Chivu con eccellente risposte da Provedel in porta, il rinnovato Bisseck e del rientrante Pavard in difesa e da parte dei giovanissimi aggregati alla prima squadra per fare esperienza in attesa di capire quale sarà il proprio destino. Tra tutti il giovanissimo Lavelli che ha segnato il penalty decisivo.

A iniziare meglio è la squadra di Enzo Maresca che rompe quasi subito gli equilibri quando al 14′ sorprende la retroguardia nerazzurra e si infila tra le maglie con Semenyo che punta e supera Diouf per poi regalare la caramella da scartare a Mubama che infila praticamente a porta vuota. La reazione però non si fa attendere e solamente sei minuti più tardi ecco l'1-1 con cui si chiude il primo tempo: questa volta è il giovane Stankovic a prendere le misure giuste in mediana fino al lancio perfetto per Dimarco e poi l'inserimento di Pavard che trova un pareggio meritato.

La ripresa apre le porte ad una girandola infinita di sostituzioni da entrambe le parti, con squadre ridisegnate nel corso di 45 minuti che raccontano di un vero e proprio assedio inglese culminato però in un semplice doppio legno: un palo e una traversa che salvano l'Inter. Così, la girandola dei rigori con Donnarumma da una parte e Provedel dall'altra. Il capitano e numero uno della Nazionale para il penalty di Frattesi, così come l'ex Lazio che ferma Nico Gonzalez. Ma sono i troppi errori dei giocatori di Maresca a collezionare la sconfitta, con Lavelli che ha la gioia e l'onore di segnare la rete del definitivo 4-2.

Il tabellino di Manchester City-Inter: 2-4 (dcr)

Marcatori: 14′ Mubama (MC), 20′ Pavard (I)

MANCHESTER CITY ( 4-2-3-1): 25 Donnarumma; 82 Lewis, 45 Khusanov, 24 Gvardiol (22 Reis 46′), 91 Mfuni (56 McAidoo 46′); 8 Kovacic (14 Nico Gonzalez 46′), 4 Reijnders (21 Ait-Nouri 46′); 42 Semenyo (71 Sangare 69′), 47 Foden (30 Echeverri 69′), 26 Savinho (61 Braithwaite 78′), 67 Mubama (89 Alleyne 46)'. A disposizione: 13 Bettinelli, 84 Wint, 92 Chabot, 40 Monga, 63 Mukasa, 68 Alleyne, 75 Samba, 81 Heskey, 89 Henderson-Hall, 93 Parker.

Allenatore: Enzo Maresca

INTER (3-5-2): 1 Martinez (49 Provedel 60′); 28 Pavard (46 Bovio 69′), 31 Bisseck (56 Maye 78′), 30 Carlos Augusto (54 Marello 68′); 17 Diouf (11 Luis Henrique 46′), 23 Barella (16 Frattesi 46′), 5 Stankovic (58 Topalovic 60′), 22 Mkhitaryan (7 Zielinski 46′), 32 Dimarco (95 Bastoni 46′); 94 Esposito (53 Lavelli 67′), 52 Iddrissou (48 Mosconi 46′). A disposizione: 12 Di Gennaro, 60 Farronato, 8 Sucic, 14 Bonny, 20 Calhanoglu.

Allenatore: Cristian Chivu